Famosos

¡A ver, a ver! Prepárense porque Jombriel, el cantante esmeraldeño que nos tiene orgullosos, acaba de dar el gran salto. Resulta que la Academia Latina de la Grabación lo seleccionó para su serie "Latin GRAMMY Sessions: Next Up", donde solo cogen a doce artistas emergentes para que presenten su música y cuenten la de su vida. ¡Qué nota!

El episodio de Jombriel se estrenó ayer, el 25 de noviembre, y está buenísimo. Ahí repasa su camello para llegar a donde está, desde esos sueños de futbolista hasta su conexión con el freestyle y cómo su música refleja sus raíces. No podían faltar los temazos como "Parte y choke" y "Vitamina", que le han dado un alcance internacional que ni te cuento.

La serie se graba en el nuevo estudio de los Latin GRAMMYs en Miami, y es una plataforma increíble para talentos que la están rompiendo. Jombriel comparte espacio con panas de Venezuela, México, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Argentina y República Dominicana, lo que demuestra que su nivel está altísimo.

Así que, pilas, porque la serie va a seguir lanzando capítulos cada semana hasta el 20 de diciembre de 2026 en las redes oficiales de los Latin GRAMMYs. ¿Ya lo vieron? ¿O van a dejar que les cuenten?