Espectáculos

¡Atención, peladísimos! Agárrense porque Francisca Lachapel, la que vemos todas las mañanas en ¡Despierta América!, nos acaba de dejar con la boca abierta: ¡está esperando a su cuarto bebé! Sí, escucharon bien, CUARTO. La presentadora dominicana soltó la bomba el pasado lunes 23 de noviembre, en pleno programa en vivo, y claro, sus compañeros no podían con la emoción.

Francisca, quien es co-host del programa matutino, no esperó más y aprovechó la semana de Acción de Gracias para dar la feliz noticia junto a todos en el set. Se la veía radiante mientras daba “gracias a Dios por tantas cosas,” y es que, ¿quién no? Pero la parte que nos puso a todos a sacar los pañuelos (o a reír, dependiendo de cómo lo veas) fue cuando dijo que lo primero por lo que agradecía eran sus “tres cositas bellas,” refiriéndose a sus hijos. Y luego remató que también daría gracias por una cuarta cosita más, para revelar su ya notorio ‘baby bump’. ¡Imagínense la cara de todos!

Pero lo más épico de esta noticia, y seamos honestos, lo que más nos vaciló, fueron las reacciones de la familia. Su esposo, Francesco Zampogna, con quien está casada desde 2022 y con quien ya tiene a los otros tres pequeños, estaba “muy contento.” Francisca misma se sorprendió, porque, cuando se lo dijo, fue como decirle que iba a ser papá por primera vez. ¡A veces ni ellos se la creen con tanta bendición junta!

Y la estrella del show, sin duda, fue Gennaro, el primogénito. La propia Francisca nos contó la odisea de su pobre hijo: le ha llegado un hermanito casi cada año. ¡Pobre Gennaro, ya tiene la casa llena y recién empieza! Al principio, contó ella, su reacción fue de sorpresa. ¡Totalmente comprensible! Con Gennaro Antonio que nació en julio de 2021, luego Franco Raffaele en febrero de 2024, y después Raffaella Eleonor (su primera niña) en julio de 2025, el ritmo ha sido imparable. Ya me imagino el corre-corre en esa casa.

Definitivamente, la familia Zampogna-Lachapel sabe cómo mantenernos pegados a la pantalla con sus buenas nuevas. ¿Será que el próximo año ya nos anuncian el quinto?