¡Francisca Lachapel nos cae de sorpresa con el cuarto bebé!
¡Atención, peladísimos! Agárrense porque Francisca Lachapel, la que vemos todas las mañanas en ¡Despierta América!, nos acaba de dejar con la boca abierta: ¡está esperando a su cuarto bebé! Sí, escucharon bien, CUARTO. La presentadora dominicana soltó la bomba el pasado lunes 23 de noviembre, en pleno programa en vivo, y claro, sus compañeros no podían con la emoción.
Francisca, quien es co-host del programa matutino, no esperó más y aprovechó la semana de Acción de Gracias para dar la feliz noticia junto a todos en el set. Se la veía radiante mientras daba “gracias a Dios por tantas cosas,” y es que, ¿quién no? Pero la parte que nos puso a todos a sacar los pañuelos (o a reír, dependiendo de cómo lo veas) fue cuando dijo que lo primero por lo que agradecía eran sus “tres cositas bellas,” refiriéndose a sus hijos. Y luego remató que también daría gracias por una cuarta cosita más, para revelar su ya notorio ‘baby bump’. ¡Imagínense la cara de todos!
Pero lo más épico de esta noticia, y seamos honestos, lo que más nos vaciló, fueron las reacciones de la familia. Su esposo, Francesco Zampogna, con quien está casada desde 2022 y con quien ya tiene a los otros tres pequeños, estaba “muy contento.” Francisca misma se sorprendió, porque, cuando se lo dijo, fue como decirle que iba a ser papá por primera vez. ¡A veces ni ellos se la creen con tanta bendición junta!
Y la estrella del show, sin duda, fue Gennaro, el primogénito. La propia Francisca nos contó la odisea de su pobre hijo: le ha llegado un hermanito casi cada año. ¡Pobre Gennaro, ya tiene la casa llena y recién empieza! Al principio, contó ella, su reacción fue de sorpresa. ¡Totalmente comprensible! Con Gennaro Antonio que nació en julio de 2021, luego Franco Raffaele en febrero de 2024, y después Raffaella Eleonor (su primera niña) en julio de 2025, el ritmo ha sido imparable. Ya me imagino el corre-corre en esa casa.
Definitivamente, la familia Zampogna-Lachapel sabe cómo mantenernos pegados a la pantalla con sus buenas nuevas. ¿Será que el próximo año ya nos anuncian el quinto?