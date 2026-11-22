Famosos

Vito Muñoz no es de los que se quedan callados, y mucho menos ahora que se sienta en la silla del entrevistado. Acostumbrado a recorrer el mundo en busca de noticias y a cerrar negocios importantes, esta vez le tocó confesar de todo un poco: desde su famoso ego hasta la “tragedia” que significa ver perder al Barcelona Sporting Club.

Aunque muchos lo ven como un hombre con el ego por las nubes, él tiene su propia versión. “A mí el ego me lo baja el pueblo”, asegura con esa chispa que lo caracteriza. Para él, las observaciones respetuosas de la gente son un termómetro, y las acepta para corregir lo que haga falta.

A sus 70 años, el empresario y comunicador sigue con la misma energía de siempre, pero hay una persona que lo hace cambiar de opinión en un abrir y cerrar de ojos: Vitoria, su hija de siete años. “Ella hizo de mí un mejor hombre, un mejor ser humano”, confiesa con una ternura que sorprende, admitiendo que la pequeña lo “doblega”. Nos contó, por ejemplo, que una vez iban al circo y empezó a llover. Él ya le había dicho a su esposa, Rosibel, que era peligroso ir. Pero llegó Vitoria y le preguntó con una dulzura única: “Papi, ¿por qué no nos vamos así?”. Obviamente, Vito terminó cambiándose de ropa y se fueron al circo. Por ella, incluso, le pidió a San Judas Tadeo, su devoción, una hija. “Ella es mi sangre, es mi vida”, dice emocionado.

Pero detrás del hombre de respuestas firmes también hay uno que ha aprendido a vivir con las ausencias. La partida de sus padres, su hermano y otros seres queridos le dejó enseñanzas que ningún triunfo profesional pudo darle. “La vida es como es, no como nosotros quisiéramos que fuera. Dios es quien escribe el guion”, reflexiona. Su fe, su familia y la amistad son sus pilares hoy en día, tanto que por sus amigos “doy la vida por ellos”, afirma.

La ‘jefa’ de la casa y el dolor de un Ídolo que pierde ##

Lejos de los estudios de televisión, nos recibió en su casa, donde las decoraciones navideñas –diseñadas al gusto de su esposa, Rosibel Zambrano– son el escenario perfecto para estas confesiones. Cuando le preguntan quién manda en su casa, si Rosibel, Vitoria o él, no lo duda ni un segundo: Vitoria. La pequeña tiene ese poder para doblegarlo, para que sus habilidades en los negocios no sirvan de nada ante su ternura.

Y si de pasiones hablamos, el Barcelona Sporting Club es capítulo aparte. Para Vito, ver perder al Ídolo “no es un dolor, ¡es una tragedia!”. Es un sentimiento que va más allá de un resultado. Incluso recordó una anécdota imperdible sobre la camiseta del padre Juan Manuel Basurco, con la que marcó el gol del triunfo en La Plata en 1971. Era la más significativa, la hizo pública y, meses después, se la robaron de la casa de su primera esposa en el barrio Centenario. Los ladrones no preguntaron por joyas ni dinero, ¡sino por la camiseta! “Eso me causó gracia. ¡Y yo que creía que eran hinchas de otro club! Todos eran amarillos”, bromeó sobre el hecho.

También se sinceró sobre un arrepentimiento del pasado: haber apoyado de forma “ingenua e irresponsable” a un candidato presidencial un día antes de las elecciones en Ecuador. Lo hizo durante la transmisión de un partido de Ecuador contra Chile, que terminó en una derrota 4-1. La presión que sintió fue enorme, incluso estando en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Aclara que decir que uno prefiere a un candidato no significa ofender a otro, y que él jamás ha ofendido a nadie.

Sobre la posibilidad de ser presidente del Barcelona, cuenta que “nunca pude haberlos colgado” los botines porque siempre estuvo al lado de Isidro Romero. Considera que fue “el mejor BSC de la historia”, con seis campeonatos, dos finales de Copa Libertadores y la construcción del estadio y la concentración. Para él, Isidro Romero Carbo y Rodrigo Paz son los más grandes dirigentes del fútbol ecuatoriano.

Un “médico del periodismo” y el futuro de Vitoria ##

Con tantos años en la televisión, Vito Muñoz no se calla al criticar el periodismo actual. Habla de un “exceso de vedetismo y de comodidad” que ha traído la tecnología. Observa con pena cómo muchos jóvenes periodistas miran el reloj y, quince minutos antes de su salida, ya están alistando sus cosas. Él, en cambio, se considera “un médico del periodismo”, alguien que nunca tuvo horario, porque para él, el periodista no lo tiene, igual que un médico. “La camiseta no hay que ponérsela. Yo nunca me puse la camiseta, ¡yo la sudé!”, enfatiza, marcando la diferencia entre el compromiso y la simple formalidad.

Aunque gran parte de su vida ha sido dedicada al periodismo, el futuro que sueña para Vitoria es distinto: empresaria, justo como su padre lo quiso para él. Si Vitoria un día le dijera que quiere ser periodista deportiva, su respuesta es un claro “por ahí no”. Ella no muestra interés por la televisión, a pesar de saber que su papá trabaja en el medio. Le encanta el deporte –es nadadora, hace ballet y patinaje–, pero prefiere practicarlo antes que verlo en una pantalla. ¿Será que la “jefa” de la casa le sale con una de esas decisiones que a él también lo doblegan?