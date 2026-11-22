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Fans de Karol G en Santo Domingo, prepárense para una espera extra. El concierto de Karol G, que estaba fijado para el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ahora se pasará al 9 de abril. ¿La razón? “Circunstancias logísticas imprevistas”, según soltó la producción local este jueves 19 de noviembre.

Pero tranquilos, que la producción pensó en los que ya tienen su entrada guardadita. Las boletas que compraste para febrero son válidas para la nueva fecha en abril. Y si ya no puedes ir, tienes chance de pedir un crédito o que te devuelvan la plata. Eso sí, ponte pilas, porque el trámite es desde el 19 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2026. ¡No te vayas a quedar sin tu billete o tu crédito!

La gira mundial de Karol G, la famosa “Viajando por el Mundo Tropitour”, ya ha pegado la vuelta por un montón de lados. Arrancó en julio pasado en Chicago, siguió por Canadá, Los Ángeles, Miami y este mes se dio un salto por México. Ahora la artista tiene paradas cercanas en San José, Costa Rica, el 27 y 28 de noviembre, y luego en Bogotá, Colombia, del 4 al 6 de diciembre.

Y el 2027 viene cargado para la artista: la agenda incluye shows en Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y San Juan de Puerto Rico. De ahí se pega el salto a Europa con conciertos ya anunciados en Barcelona, Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam y Milán, entre otras ciudades. ¡Así que a alistar el pasaporte y la cartera para ver a la artista donde sea que se presente!