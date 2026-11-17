Espectáculos

¡A ver, a ver, qué se puso Hailey Bieber para su cumpleaños anticipado! Esta chica siempre nos tiene con el ojo cuadrado con sus looks, pero este… ¡este es otro nivel! Hailey Rhode Bieber, la modelo, influencer y empresaria estadounidense que nos tiene acostumbrados a romperla en el mundo de la moda y es la esposa de Justin Bieber, no decepcionó.

Hailey eligió un corsé vintage de pitón de Dolce & Gabbana, de la colección primavera-verano 2005. El modelo, llamado Red Python Bustier Corset, tiene un estampado de serpiente en tonos rojizos y una silueta súper ceñida. Lo combinó con pantalones negros y, para darle el toque, llevó un sostén negro de encaje a la vista, expuesto debajo del bustier. Simple pero matador, ¿verdad?

La prenda hizo su primera aparición en un desfile de Dolce & Gabbana en la primavera de 2005, puesto por la modelo etíope Liya Kebede. Usar una pieza de archivo así es un golazo porque mezcla la estética de lencería visible con un estilismo de noche de líneas simples, súper chic. Y es que la pana de los estampados animales, especialmente el de pitón, está regresando con fuerza en la moda de 2026. ¡Hailey siempre un paso adelante!

De la alfombra roja a la calle: la moda íntima

Pero el corsé de pitón no ha sido la única vez que Hailey ha jugado con la moda de lencería. Ella sabe cómo llevar esos detalles de la ropa íntima a la calle y a las alfombras rojas. Por ejemplo, el 17 de octubre de 2026, asistió a la sexta gala del Academy Museum en Los Ángeles con un vestido columna rosa chicle hecho a medida por Chanel. El diseño, creado bajo la dirección de Matthieu Blazy, venía con bordados florales, hileras de perlas y piedras de colores en el escote y los tirantes. La espalda tenía un escote bajo y una abertura a la altura de la rodilla; un look divino que completó con zapatos de taco rosa, anillos de diamantes y una manicura negra brillante. ¡Una Barbie de lujo!

Luego, el 2 de noviembre de 2026, se apareció en los CFDA Fashion Awards en Nueva York. Para esa entrega, donde Anthony Vaccarello se llevó el premio a Diseñador Internacional del Año, Hailey deslumbró con un conjunto dorado de Saint Laurent. ¿Qué llevaba? Una blusa de brocado de manga larga con puños de piel sintética, un cinturón con aplique floral de encaje y una falda midi bordada con una abertura alta. Un atuendo medio como para ir a una gala en el espacio, ¡aunque a ella le queda todo bien, qué bestia!

En otras noches, Hailey ha trasladado elementos de lencería a prendas de calle sin miedo. La hemos visto con un minivestido de satén bordó, con breteles finos y escote rematado con encaje negro, ¡hasta en el ruedo! Lo combinó con gafas oscuras de marco estrecho y zapatos negros, caminando junto a su esposo, Justin Bieber. También lució un atuendo con una blusa amarilla satinada de breteles finos y escote con aplicaciones claras y encaje, que contrastaba con pantalones negros de pierna recta. La elección del amarillo intenso hizo que la parte superior fuera la estrella del show, sin alterar la silueta limpia del conjunto. Y es que la mujer se manda unos looks de calle con encaje y satén que te dejan con la boca abierta. ¿Quién necesita pijama cuando puedes andar por la vida como si fueras la portada de una revista de moda?

El animal print: la obsesión que vuelve

Y si hablamos de tendencias, el animal print es otra de sus debilidades. Hailey también llevó este estampado con un vestido lencero de largo midi en motivo de leopardo sobre fondo claro. Tenía breteles delgados, escote de encaje negro y una abertura lateral que dejaba ver el forro oscuro. Para rematar, una cartera pequeña marrón, lentes negros y zapatos de taco fino. Es clarísimo que a Hailey le encanta jugar con el satén, el encaje visible, las siluetas ajustadas y los accesorios minimalistas en sus salidas formales y nocturnas.

En fin, Hailey Bieber siempre dándonos cátedra de estilo. ¿Será que nosotras nos atrevemos a desenterrar algo del 2005 para el próximo carrete? ¡Dímelo tú!