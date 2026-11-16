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Britney Spears, la icónica cantante y bailarina estadounidense que nos hizo bailar con himnos como "Toxic" y "...Baby One More Time", ha sido una de esas figuras que siempre nos tiene al filo del asiento. Ahora la cantante nos viene con una sorpresa que nos deja con el ojo cuadrado, ¡y es que se lanza con todo al mundo empresarial!

¡Agárrense, panas! Porque la noticia que Britney Spears tenía guardada bajo siete llaves por casi un año, ¡por fin salió a la luz! Y no, no es un nuevo disco que nos haga perrear hasta el amanecer, ¡sino una línea de joyas que grita "Britney" por todos lados! Se llama "B Tiny", y el 13 de noviembre, la web oficial empezó a prender las alarmas con un mensaje misterioso que ya nos tenía a todos con la intriga: “Bueno, entonces... he estado guardando un secreto. Uno pequeño... bueno, ¡quizás TINY!”. ¡Chuta, con esa intro, ¿quién no se emocionaba?! Una fuente cercana a la artista le confirmó a Page Six que este es un proyecto muy personal, un sueño que ella y sus admiradores esperaban desde hace más de 20 años.

Los detalles de "B Tiny": ¡pura esencia festivalera!

Ahora, si eres de los que pensaba que "B Tiny" iba a ser una línea de "merchandising" más, ¡te equivocaste de largo! Aquí la cosa es en serio, mi gente. Según People, la colección es una verdadera línea de joyería con piezas elevadas que también son auténticamente Britney. Imagínate esto: una estética full femenina, colorida y con esa vibra festivalera que nos encanta para ir a un concierto o una farra en la playa. ¿Los colores que van a reinar? ¡Turquesa y rosado, obvio! Pura fantasía pop que nos recuerda a esas joyitas artesanales bacanísimas que uno encuentra en Etsy, pero con una producción a otra escala. Y lo mejor de todo, ¡es que Britney está metidísima en cada detalle! Según una fuente de People, no se fabrica nada que ella no haya aprobado. La misma fuente comparó las piezas con los textos de sus publicaciones de Instagram convertidos en joyas para ir a un concierto de Lana Del Rey, a un festival de música electrónica, a una cita romántica o a una noche con amigas. ¡Así de personal y auténtico es el estilo de "B Tiny"!

¿Cuándo brillaremos con "B Tiny"? ¡A estar pilas!

Sabemos que la impaciencia es real cuando se trata de Britney, ¡pero toca tomárselo con calma! Por el momento, la fecha oficial de lanzamiento de "B Tiny" sigue siendo un misterio. Sin embargo, una fuente le adelantó a People que la colección estará a la venta en los próximos meses, así que no hay que desesperar. Además, durante las siguientes semanas se conocerán más detalles sobre las piezas, los precios y todo lo que necesitamos saber para armar nuestro look más popero. Si no quieres quedarte con las ganas, ¡ponte pilas! La página oficial de BTiny ya habilitó una lista de espera para que te registres y seas de los primeros en recibir todas las novedades. ¡No te quedes sin tu joya a lo Britney, que esto promete ser un hit!

¡Doble celebración! 25 años de "Britney"

Y como si una línea de joyas no fuera suficiente para botar la casa por la ventana, Britney anda en modo celebración por partida doble. ¡Alisten los reproductores! Coincidiendo con este lanzamiento tan top, también se festejan los ¡25 años! de su tercer álbum de estudio, nada menos que "Britney", que salió al ruedo el 6 de noviembre de 2001. ¡Chuta, qué rápido pasa el tiempo! Para que la fecha no pase desapercibida, Sony Music’s Legacy Recordings y RCA Records se mandaron con una edición especial que es un tesoro para cualquier fan. Además de las canciones que ya conocemos y amamos, esta versión ampliada trae ¡once temas adicionales! Y aquí viene lo mejor: ¡cinco de ellos son inéditos! Sí, oíste bien, "Right Now (Taste the Victory)", "She’ll Never Be Me", "Am I A Sinner", "When I Say So" y "My Big Secret" verán la luz por primera vez. La versión digital ya está disponible para que la vaciles en todas tus plataformas, y si eres de los que ama el formato físico, el CD y el vinilo doble (2LP) estarán listos para el 22 de enero de 2027. ¡Así que ya tienes el soundtrack perfecto para estrenar tus nuevas joyas de "B Tiny"!

¿Será que con "B Tiny" Britney Spears nos devuelve el brillo que nos faltaba en el joyero? ¡Ahí te la dejo!