Famosos

¡Alistarse para perrear con Karol G tendrá que esperar un poquito más en Ciudad de México! La superestrella colombiana ha tenido que aplazar su concierto que estaba programado para el domingo pasado en el estadio GNP Seguros. La razón: motivos de salud, según confirmaron los organizadores en un comunicado.

Aunque nos duela que no pueda darnos ese show que esperábamos, la verdad es que la salud es lo más importante. La promotora Ocesa y Ensō señalaron que la decisión se tomó “priorizando su salud y bienestar”, aunque no especificaron qué le pasaba a la artista. Eso sí, el cariño de los fans es fundamental, y los organizadores agradecieron la comprensión y buena energía de la gente, que ya estaba lista para acompañarla.

Para los que ya tenían su entrada en mano, ¡no hay de qué preocuparse! Los boletos que ya se compraron valen para la nueva fecha, que es mañana, 17 de noviembre, en el mismo lugar. Y si por alguna razón no pueden ir, la opción de reembolso está ahí: solo hay que entrar a la cuenta de Ticketmaster y seguir los pasos. ¡Así de fácil!

Este show aplazado era el último de los seis que Karol G tenía previstos en México como parte de su movida “Viajando por el Mundo, Tropitour”. La gira incluía tres fechas en Monterrey, programadas para el 6, 7 y 8 de noviembre y otras en la misma capital, previstas originalmente del 13 al 15 de noviembre. Ya Ocesa había adelantado que el tour tiene 63 conciertos confirmados por varios países y que ya vendió más de un millón de entradas solo en su etapa norteamericana, antes de llegar por acá.

El jueves pasado se llevó dos Latin Grammys: mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de reguetón, este último por su colaboración con Feid. ¡Imagínense el ajetreo!

Así que, ¡a darle buena vibra a Karol G para que se recupere pronto y vuelva con toda la energía a prender la tarima! ¿Ustedes qué hacen cuando la batería se les agota y el cuerpo les pide un alto?