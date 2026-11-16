Espectáculos

¡Ya estuvo bueno de chismes! Cecilia Cascante por fin le puso el freno a todo el relajo que andaba rondando sobre su matrimonio con Martín Calle. La actriz habló el viernes 13 de noviembre en una entrevista con un medio de comunicación nacional para aclarar la situación. ¿Y qué creen? ¡No, señores, no hay ninguna crisis ni separación! Siguen juntos, aunque a la gente le encante armar novelas donde no las hay.

Desde hace aproximadamente un mes, las redes sociales y las páginas de farándula estaban que ardían con el rumor de que esta pareja tan querida se había distanciado e incluso una separación. Pero Cecilia fue clarita en su postura: prefiere mantener su vida sentimental bien guardadita, lejos de los reflectores y el ojo público. ¡Y quién la culpa! A veces, tanto comentario cansa.

Durante la entrevista, nos contó que todo el cahuín empezó por una publicación de una periodista, cuyo nombre prefirió omitir. ¡Bien ahí, cero drama extra y a la fuente original de la especulación! La actriz admitió, con toda la naturalidad del mundo que la caracteriza, que en cualquier matrimonio hay sus altibajos. ¡Es que obvio, ¿no?! ¿Quién no ha tenido sus más y sus menos en una relación? Pero de ahí a una separación, ¡nada que ver! De hecho, enfatizó que cada vez que la prensa de espectáculos la ha abordado recientemente, siempre ha estado acompañada de su esposo. Así que, a guardar esas teorías conspirativas en el cajón de las fantasías.

No es la primera vez que esta pareja pone un alto a la intromisión en su vida privada. Hace semanas, cuando le preguntaron si se habían separado, Cecilia ya había respondido con un contundente y directo "su vida privada, es su vida privada". ¡Y con toda la razón del mundo! Además, aprovechó para agradecer a sus fans por el apoyo incondicional, un gesto que siempre se valora y demuestra el cariño que les tienen.

Recordemos que Cecilia y Martín iniciaron su romance hace varios años, cuando compartían los sets de grabación de la televisión nacional. ¡De la pantalla a la vida real! Su vínculo se fue consolidando hasta que se casaron por lo civil en septiembre de 2019. Su historia de amor es de esas que nos hacen creer en los cuentos de hadas... o al menos en las telenovelas ecuatorianas, ¡jajaja! Los dos son súper populares entre la audiencia, especialmente por haberle dado vida a Génesis y Genaro Tomalá Cabeza en la exitosa serie '3 Familias'. Esos personajes, de verdad, se ganaron el corazón de todo el país y mantienen vigente el cariño del público hacia la pareja en la vida real. Y, como si fuera poco, aparte de su faceta actoral, ¡también tienen sus emprendimientos conjuntos! ¡Así que hay tela que cortar y mucho más allá de los chismecitos de farándula!

Al final, parece que los chismosos se quedaron con las ganas de ver drama y rompimiento. ¿No les parece que a veces la gente se mete demasiado en la vida ajena, solo por el morbo y las ganas de ver el mundo arder?