Espectáculos

¡Atención, Ecuador! Nuestra Gisselle Rosales Sánchez puso el nombre del país en alto y dejó a más de setenta delegadas internacionales boquiabiertas este sábado 14 de noviembre de 2026. ¿Dónde? Nada menos que en Japón, durante la competencia de traje típico de la edición número 64 del Miss International 2026. ¡Un desfile de esos que te hacen vibrar de orgullo!

La joya de la corona fue una creación artesanal llamada "Princesa de la Toquilla: El oro blanco hecho fibra". Un nombre que ya te da una idea de lo bacán que fue. El objetivo era clarísimo: exaltar nuestra identidad cultural y el legado artesanal de Ecuador. El visionario detrás de esta maravilla fue el diseñador manabita Wenceslao Muñoz, que se lució como pocos.

Imagina una pieza elaborada con fibra natural de toquilla, trabajada COMPLETAMENTE a mano. ¡Eso sí es arte! Este traje es un tributo viviente a nuestros artesanos ecuatorianos y a esa técnica ancestral que se ha pasado de generación en generación. Y es que la paja toquilla no es cualquier cosa; aquí le decimos el "oro blanco" del país, y no es para menos, pues representa nuestra creatividad, historia y ese orgullo nacional que llevamos a flor de piel.

Después de su presentación oficial, Gisselle no se aguantó las ganas y compartió fotografías de su atuendo junto a las delegadas de Nigeria y Perú. En sus redes sociales, ¡la reina de belleza estaba que no cabía de la emoción! "Qué orgullo llevar el nombre de Ecuador al otro lado del mundo y compartir un pedacito de nuestra cultura a través de este traje que rinde homenaje a una de nuestras tradiciones artesanales más valiosas y al talento de tantas manos que mantienen vivo este legado", escribió. Y claro, el público respondió a lo grande: más de diecisiete mil visualizaciones y más de cinco mil reacciones en pocas horas. ¡Un respaldo masivo a nuestra Gisselle!

Esta gala de traje típico es uno de los platos fuertes del Miss International 2026, certamen que reúne a más de setenta candidatas de distintos continentes. Hubo de todo: vestimentas ancestrales, leyendas, símbolos patrios y hasta flora y fauna. México, Perú, Finlandia, Bolivia, Colombia, Cuba, Tailandia y Venezuela fueron algunos de los países que también hicieron gala de su cultura. ¿La cereza del pastel? La organización entregará un reconocimiento especial al Best National Costume (mejor traje nacional), distinción a la que aspira Gisselle Rosales tras su presentación en Japón. ¡A cruzar los dedos, mi gente!