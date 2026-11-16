Famosos

¡Atención, fanaticada! Queen Bey lo volvió a hacer, y esta vez, nos dejó a todos con la boca abierta. Beyoncé acaba de hacer historia en el universo musical al convertirse en la primera artista en la vida de los Premios Grammy en alcanzar la estratosférica cifra de ¡cien nominaciones! Sí, leíste bien, CIEN. ¿Alguien más siente el peso de la corona?

Esta nominación número 100, la que le dio el empujón para romper el récord, llegó gracias a su temazo “Morning Dew (Donk)”, que está compitiendo en la categoría de Mejor Interpretación R&B. ¡Imagínate la vibra de esa canción para lograr semejante hito!

El chismecito detrás de “Morning Dew (Donk)” es que la publicó el pasado 4 de julio, tras permanecer inédita durante varios años, y llegó como parte de las celebraciones por los veinte años de su icónico segundo álbum de estudio, “B’Day”. Como si fuera poco, Beyoncé no solo la canta: también la escribió junto a Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y la produjo con Pharrell. ¡Una crack completita!

Ahora, la categoría de Mejor Interpretación R&B no será un paseo. Queen Bey tendrá que verse las caras con talentazos como Kehlani, Victoria Monét, Jill Scott y Tems. ¡La competencia está ON, pero nuestro voto ya lo saben para quién es!

Pero no nos engañemos, este no es el primer récord que Beyoncé se echa al bolsillo. En 2023, ya nos había dejado sin palabras cuando se convirtió en la artista con más premios Grammy de la historia, llevándose a casa 32 gramófonos y superando al director de orquesta Georg Solti. ¡Esa es una hegemonía que nadie discute!

Para ponerle más leña al fuego, en 2025 le sumó tres más a su colección, llegando a un total de 35 galardones.

Ese mismo año, 2025, fue cuando hizo otro hito que nos puso de pie: ganó el premio a Álbum del Año con “Cowboy Carter”. ¡Un discazo que no solo sonó increíble, sino que la coronó como la cuarta mujer afrodescendiente en conseguir ese galardón principal como artista principal! ¡Pura inspiración!

Y para los que creen que todo este éxito es de ayer, la historia de Beyoncé con los Grammy empezó ¡en el 2000! Fue con Destiny’s Child y su clásico “Bills, Bills, Bills” que recibió su primera nominación. Desde ahí, no paró de brillar.

Así que sí, Beyoncé no solo hace música, hace historia. ¿Qué creen que sigue para nuestra Queen después de estos 100?