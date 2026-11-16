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¡Madre mía, gente! Agárrense fuerte porque el chismecito de hoy nos llega con sabor agridulce: Joe Jonas y la guapísima influencer puertorriqueña Tatiana Gabriela le pusieron punto final a su romance. ¿Y después de cuánto tiempo? ¡De un añito nomás! La noticia nos tiene con el corazón en la mano y la cuchara lista para el helado de pena. Entre las posibles razones de esta ruptura figura la agenda de Joe. Sí, así como lo escuchan, otra vez la vida de superestrella haciendo de las suyas y complicando las cosas del amor.

Parece que el tour “Burning Up Tour All Over Again” de los Jonas Brothers tiene a Joe más ocupado que sastre en feria de quinceañeras, y esta carga de trabajo tremenda fue lo que, según una fuente cercana a TMZ, les pasó factura. Y es que, claro, el amor es lindo y todo, pero mantener una agenda completa hasta finales de año con la gira… ¡eso es otra cosa muy diferente! Una fuente cercana a la pareja indicó que se divertían mucho juntos y que sus amigos todavía tienen la esperanza de que logren arreglar sus diferencias. ¡Imagínense! Pero la verdad es que, por ahora, el veredicto es claro: “simplemente tienen estilos de vida distintos”. A ver, seamos sinceros, ¿quién no ha usado esa frase alguna vez? Suena a la excusa perfecta cuando uno ya no aguanta el ritmo del otro, ¿o no?

Y pensar que hace no mucho los veíamos tan empalagosos. ¡Si en abril de este año Joe se dio una escapada a Puerto Rico y hasta nos mostró lo fascinado que estaba con la isla! Ahí se los vio juntos por Piñones, El Yunque y el Viejo San Juan, en contenido que compartió en sus redes sociales y en su canal de YouTube. ¡Parecía que el amor iba viento en popa, sin turbulencias! Y Tatiana, no es que sea una más del montón; la influencer boricua participó en el video “Baile inolvidable” del mismísimo Bad Bunny. ¡Ahí es nada!

Joe, por su lado, sigue en su corre-corre de famoso, rockeando con sus hermanos Nick y Kevin por medio mundo. Joe es además padre de Willa y Delphine, sus hijas con la actriz Sophie Turner, de quien se divorció en 2023.

Ahora la pregunta del millón es: ¿Joe Jonas solo encuentra el amor cuando su calendario le da un respiro, o ya le tiene miedo al compromiso con tanto viaje y concierto? ¡Qué dilema el de los famosos!