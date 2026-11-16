Espectáculos

¡Pilas, gente! Antonella Moscoso estuvo en el programa Los Hackers de la Farándula, donde no se guardó nada sobre dos temas que la tienen en el ojo del huracán: la supuesta llegada de otro bebé y los comentarios malintencionados sobre su aspecto.

Antonella confesó que muchos seguidores le preguntan si está embarazada porque le notan barriga. Ella cree que la gente quiere verla nuevamente embarazada. La bailarina, además, mencionó que ha sentido más sueño y cansancio, aunque no puede asegurar si es lo mismo que le pasaba con Renniercito, y que hay señales que le dan a entender que tal vez esté pasando algo.

Un nuevo miembro en la familia no sería ninguna sorpresa, ya que es un deseo que comparte con su esposo, Renier Izquierdo. Afirmó que es algo que sí quieren y que, si pasa, la gente no debe sorprenderse. Y para rematar, nos dio una pista: siempre ha dicho públicamente que sueñan con una niña. La pareja ya es padre de Renier Antonio, quien nació el 13 de noviembre de 2023 y cumplió tres años el pasado viernes 13 de noviembre.

También se refirió a las críticas que le llueven por publicar videos sin maquillaje. ¡Qué frescura! Antonella contó que a su esposo, Renier Izquierdo, le encanta verla al natural. Dijo que a su esposo le encanta verla sin maquillaje y que él le dice que es más guapa así, por lo que lo que diga la gente le tiene sin cuidado. ¡Así se habla!

Moscoso fue más allá y les mandó un mensajito a los trolls de internet: pidió que los usuarios que critican desde cuentas sin foto de perfil, se identifiquen. “Así sea para criticar, pongan su foto y su nombre bien puestos para poder saber con quién estoy hablando”, concluyó. ¡Pilas, que Antonella no se calla nada!

Recordemos que Antonella y Renier se conocieron en 2022 en el programa Soy el mejor. Se casaron por lo civil el 5 de noviembre de 2025 y celebraron una ceremonia religiosa oficiada por un pastor el 29 de noviembre, en una finca costera.