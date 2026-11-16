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Boca Juniors se metió a la final de la Copa Argentina el pasado 14 de noviembre, y nuestro Enner Valencia está listo para ir por otro título con el ‘Xeneize’. ¡Este man no para! El equipo le ganó 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y con eso aseguró su pase a la gran final.

¿Y quiénes metieron los goles? Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano fueron los capos que celebraron. Enner Valencia no fue titular pero entró al campo en el minuto 56.

Ahora se viene lo bueno: la final es contra Platense, quienes eliminaron a Atlético Tucumán en penales. Este partidazo está agendado para el 2 de diciembre, pero ojo, ¡aún no dicen dónde se jugará! ¡Qué intriga!

Para Enner, esto es una oportunidad de oro para seguir engordando su palmarés en Argentina. Y es que no es la primera vez que la rompe: el 7 de noviembre ya celebró su primera estrella con Boca al marcar un gol en los minutos finales ante Defensa y Justicia, asegurando el campeonato de la Tabla Anual. ¡Un crack!

Pero la cosa no para ahí, Boca Juniors tiene una agenda más apretada que pasillo de centro comercial en quincena. El 21 de noviembre tienen la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia, contra el Atlético Mineiro. Y como si fuera poco, están en los playoffs del Torneo Clausura, enfrentándose a Independiente Rivadavia por los octavos de final.

Dicen que la temporada 2027 podría ser una locura de trofeos para el club. Ya están fijos en la Supercopa Internacional y tienen opciones de ir por el Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones. Y si se traen la Sudamericana, ¡se les abre la puerta para la Recopa Sudamericana! ¿Se imaginan cuántas copas pueden sumar?