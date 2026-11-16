Espectáculos

Imagínate la escena: las candidatas de Miss Universo 2026, con sus mejores galas de playa y, obvio, ¡taconazos!, desfilando en el evento Beauty at the Beach. Suena glamuroso, ¿verdad? Pues el pasado viernes 13 de noviembre, en el Hotel Caribe Hilton de San Juan, Puerto Rico, la realidad fue otra historia: la organización se fue de boca y el resultado fue un show de desequilibrio que dio de qué hablar.

Los organizadores, con unas ganas de complicarse la vida, montaron la pasarela colocando una alfombra directamente sobre la arena, ¡sin una plataforma rígida! Así como lo lees. ¿Te imaginas caminar con tacos en la playa, pero con una alfombra que no ayuda en nada? Pues esa fue la “experiencia” para las concursantes. Esta brillante idea hizo que varias misses perdieran el equilibrio..

Nuestra Dalia Bucaram, la representante de Ecuador, apareció con un bikini amarillo lleno de detalles florales, lista para el reto. Y, ¡qué profesional! La modelo guayaquileña completó su recorrido sin ni una sola caída, a pesar de lo inestable de la superficie. Las fotos y videos de su impecable participación ya están regadas por todos lados. Además, Dalia ya había desfilado el 11 de noviembre en el evento de bienvenida en Aguadilla, donde lució un vestido fucsia .

Mientras Dalia desfilaba como toda una gladiadora, otras candidatas no tuvieron la misma suerte. Miss Filipinas y Miss Perú, por ejemplo, tuvieron dificultades para mantener el equilibrio. Los videos de sus momentos de tambaleo se hicieron virales al toque, y las redes sociales se llenaron de comentarios preocupados por la seguridad de las participantes. ¡Un bochorno total!

Pero las quejas no terminaron ahí. También hubo problemas con el público demasiado cerca de la pasarela, sillas plegables puestas en la arena (¡qué ingenio!) y, para rematar, ¡no hubo transmisión oficial en directo! Y como si eso fuera poco, un hombre que se ponía de pie al paso de las concursantes obstruía la visibilidad de los presentes. ¡Un desorden completo!

Para añadir más drama, la selección de participantes también estuvo medio rara. Al principio, se habló de 59 candidatas, pero al final desfilaron 70 de las 116 representantes. La venezolana Clara Vegas, por ejemplo, desfiló a pesar de haber dicho que haría una sesión de fotos aparte. ¡Cada uno con sus planes!

Ahora, mientras esperamos el desenlace de esta edición número 75, la competencia preliminar de Miss Universo está agendada para el próximo 22 de noviembre y la gran final será el 24 de noviembre de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Esperemos que para entonces la pasarela sea un poco más… sólida, ¿o no?