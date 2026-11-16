Famosos

¡Alisten la agenda, panas, porque Loja hoy, 16 de noviembre de 2026, es un torbellino de arte! El Festival de Artes Vivas está prendidísimo con una agenda que tiene de todo para no aburrirse ni un segundo. Desde el teatro musical que te hace vibrar hasta los títeres que te sacan una sonrisa, la movida es imparable. Y no solo es talento local, ¡qué va! Hay artistas y agrupaciones que vienen desde Argentina, Perú, Alemania e Italia, mezclándose con lo mejor de Ecuador. Esto es un verdadero camello cultural.

No crean que es solo en teatros aburridos. ¡Para nada! La farra del arte se toma plazas, centros culturales y hasta las calles del centro, así que el ambiente está asegurado por toda la ciudad. Entre las cosas que no puedes perderte están unas esculturas de hierro reciclado que de ley están brutales, funciones de teatro y títeres para los más peques (y para los que tenemos alma de niño), y la inauguración de la Feria del Libro de Loja, para los que les gusta pegarse un libro. Y claro, el baile no puede faltar con presentaciones de danza contemporánea y folclórica que prometen dejarnos con la boca abierta.

Pero si de propuestas musicales hablamos, la ópera "La Serva Padrona", a cargo de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y Ópera Mime, es la que se roba el show. Es una obra de G. B. Pergolesi, un intermezzo de 1733. Y ojo, la noche no termina ahí. También hay shows de circo que te sacarán carcajadas y conciertos que se extienden hasta las diez de la noche. ¡Full adrenalina!

Desde las diez de la mañana, la ciudad ya está activa. Puedes empezar el día con la exposición de esculturas de hierro reciclado. También hay funciones y propuestas como la Camerata Arkos, Buddy Bears y pintura mural.

La tarde, desde las tres, trae el Seminario de Derecho Manuel Carrión Pinzano y presentaciones del grupo de danza contemporánea de la UTPL (a las cuatro y a las cinco), además de Loja tango, la memoria del movimiento.

A partir de las seis de la tarde hay presentaciones del Coro Polifónico Municipal. Ya para la recta final, desde las siete, llega la ópera "La Serva Padrona" a las ocho, justo cuando también arranca el Festival de Danzas Folclóricas y el divertido Circo a la Gorra. Para cerrar con broche de oro, a las nueve tienes la orquesta tropical Son Especial y más Circo a la Gorra hasta las diez.

¡Así que ya saben, el Festival de Artes Vivas de Loja hoy es un verdadero despliegue! ¿Listos para un maratón cultural?