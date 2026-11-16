Espectáculos

José Eduardo Derbez, el conocido actor mexicano, está dando de qué hablar. Recién el 1 de noviembre se supo que él y Paola Dalay habían terminado su relación, aunque mantienen una convivencia cordial por su hija. Pero parece que el corazón no espera, porque apenas dos semanas después, una foto con la DJ Mariana BO lo puso de nuevo en el ojo del huracán.

Disparando rumores: Derbez y Mariana BO en acción

El 14 de noviembre, José Eduardo Derbez nos dejó a todos con la boca abierta al republicar una historia de Instagram de la DJ Mariana BO. En la foto, se los veía en un campo de tiro, con ropa oscura, gafas de sol, gorras y, lo más importante, ¡armas largas y protección auditiva! Parecían listos para una misión secreta, o al menos para una buena práctica al aire libre. La imagen original, una composición de cuatro fotos compartida por Mariana, los mostraba juntos en una de ellas, mientras las otras revelaban las armas y parte de la actividad.

Obvio que esto disparó (¡ja, entienden!) los rumores de un posible romance, justo dos semanas después de que el actor confirmara su ruptura con Paola Dalay. Aunque ni Derbez ni Mariana BO han hablado de un posible idilio, la foto ya está dando la vuelta por todas las redes. Y por si fuera poco drama, Paola Dalay también anda en boca de todos por versiones de un video con el futbolista César Romo, que habría sido de julio de 2026. Cabe aclarar que el video no demuestra una infidelidad, y Paola ha dicho que conoció a Romo después de terminar su relación con Derbez. ¡Cada uno por su lado haciendo su vida!

Mariana BO: la DJ que mezcla violín y techno con maestría

A ver, pongámonos al día con Mariana BO, la chica que tiene a José Eduardo Derbez practicando tiro y de la que todo el mundo quiere saber. Su nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles y es una DJ, productora y violinista nacida en Culiacán, Sinaloa. Además, es parte de la comunidad LGBT+, lo que la hace aún más referente en la escena. ¡Tremenda carta de presentación!

Esta man no es nueva en el mundo de la música: empezó como DJ en 2011 y luego le dio un giro épico a su carrera al meterle violín en vivo a sus sets electrónicos. ¡Imagínense esa mezcla explosiva! Su propuesta no solo se queda ahí, también incluye percusión usando la técnica del finger drumming, con la que crea ritmos impresionantes sobre controladores digitales. Ella misma contó que creció en una familia de artistas, que fue baterista en el cole y que estudió violín clásico en el Instituto Sinaloense de Cultura. Para ella, la música es el lenguaje universal, y esa formación clásica ha sido clave en su camino profesional.

Su sonido actual es más pesado, moviéndose entre acid techno, hard groove y hard techno, y sus referencias incluyen a pesos pesados como Indira Paganotto, Nico Moreno y Sara Landry. ¿Álbumes? Tiene varios sencillos y EP como Memento Mori, Kotodama, Vivaldi y Cantus, y hasta ha lanzado música con Filth on Acid, el sello del productor neerlandés Reinier Zonneveld. ¡No es cualquier principiante!

De festivales mundiales a los rankings más top

Mariana BO no solo sabe de violín y electrónica, ¡sino también de escenarios gigantes y la élite musical! Ha llevado su música a festivales de la talla de Tomorrowland, Ultra Music Festival y EDC. Hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en presentarse en Tomorrowland, en julio de 2022. ¡Un logro que nos hace sentir el orgullo tricolor hasta acá!

Ese mismo año, la rompía toda, llegando al puesto 34 del Top 100 de DJ Mag. También ha estado en los carteles de EDC México y Las Vegas, Daydream Festival (tanto en México como en Bélgica), y hasta el Sunburn Festival en India, mostrando su alcance global. Se la describe como una artista que pasó de la música clásica y el EDM a ritmos más duros, pero siempre manteniendo esa esencia única que la caracteriza, combinando lo mejor de sus dos vertientes musicales: la electrónica y la interpretación instrumental.

Aunque ahora esté en el ojo del huracán por su encuentro con José Eduardo, la verdad es que su vida pública se centra cien por ciento en lo suyo: sus shows, sus producciones y sus fechas por todo el circuito internacional de música electrónica.

Así que, ¿será que solo estaban "disparando" unas buenas fotos para el Instagram o aquí hay chispa de la buena? ¡Queremos el chisme completo!