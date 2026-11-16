Espectáculos

El pasado sábado 14 de noviembre de 2026, el Coliseo General Rumiñahui de Quito se vistió de fiesta para recibir el concierto de Soy Luna. ¡Y qué bestia de noche! A las 20:16, con un aforo aproximado de 13.500 personas, la nostalgia se tomó el ambiente desde el primer acorde.

El show arrancó con 'Alas', y el público se botó de inmediato, encendiendo las luces de sus celulares y grabando cada momento con una emoción que contagiaba. Karol Sevilla, quien le dio vida a la icónica Luna Valente, compartió escenario con varios de sus compañeros de elenco, ante los presentes.

Lo más chévere fue ver la diversidad de la gente. Había fans que crecieron con la serie desde que se estrenó hace una década y que, 10 años después, regresaron a cantar sus temas favoritos. Pero no solo eso: llegaron acompañados de sus hijos, hermanos pequeños y hasta nuevas generaciones que se han enganchado con la historia de Soy Luna. ¡Una nota ver cómo la producción logra conectar con tanta gente a través del tiempo!

Uno de los puntos más emotivos fue cuando todo el coliseo se unió para cantarle el tradicional 'Cumpleaños feliz' a Delfi. Fue uno de los momentos más emotivos de la presentación.

El espectáculo bajó el telón a las 22:04, cerrando con otra interpretación de 'Alas'. Luna, con la bandera del Ecuador en mano, ofreció una despedida superemotiva, un gesto bacán que demostró el cariño por el público ecuatoriano. Quito vivió una noche donde la nostalgia se mezcló con nuevas experiencias, mostrando que 'Soy Luna: El Último Show' fue mucho más que un concierto; fue una celebración de diez años de música, amistad y recuerdos que siguen viviendo entre generaciones. Y tú, ¿ya le contaste a tus sobrinos la historia de Luna Valente?