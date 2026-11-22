Espectáculos

Sydney Sweeney nos tiene acostumbrados a verla sonriendo o con una pose superjuguetona frente a las cámaras. Pero, ¡ojo! En su más reciente sesión de fotos, la cosa cambió y nos dejó a todos un poco despistados. La actriz de 29 años, conocida por su estilo sensual y por celebrar cada temporada, apareció con el rostro serio y una mirada que transmitía una especie de tristeza. ¿Será que el espíritu navideño todavía no le llega o es parte del personaje? ¡No estamos seguros qué pensar!

Para esta sesión, Sydney se adelantó a la Navidad con una propuesta que mezcla lo romántico con lo invernal. La lencería, de color blanco, incluía un brasier de encaje floral con copas estructuradas y semitransparentes, y una tanga de tiro bajo adornada con delicados detalles de encaje. Para completar el look, usó unas medias transparentes hasta los muslos, que tenían bandas de encaje en la parte superior, y tacones blancos de punta afilada. A ver, seamos honestos: ¡el conjunto es una locura!

Y el escenario no se quedaba atrás. Lo armaron con telas de satén en tono borgoña, detalles de piel sintética blanca y otros elementos para recrear un paisaje como si estuviera cubierto de nieve. Todo súper bien pensado para una vibra invernal y romántica, que contrasta un montón con la seriedad de la actriz. Porque sí, normalmente la vemos radiante, con esa actitud alegre que la caracteriza.

Esta sesión de fotos no es solo para el show, sino que también es una ventana para el proyecto personal de Sydney en la industria de la moda, una marca de lencería que lanzó en enero. Desde entonces, la marca le ha permitido a la actriz ir construyendo su propia identidad en este mundillo, mostrando su visión de la feminidad y la sensualidad a través de sus diseños. Al ser la cara de sus propias campañas, Sydney nos permite conocer de cerca sus colecciones, y de paso, se abre puertas para explorar otras facetas más allá de sus papeles en películas y series.

Al final del día, lo que más nos dejó pensando fue ese “poker face” de Sydney. El look de lencería es atrevido y súper chic, pero esa expresión nos dejó en modo intriga. ¿Será que es un nuevo estilo de posar para darle un toque misterioso? ¡O tal vez es el frío de la “nieve” artificial que le caló los huesos!