Espectáculos

El bachatero dominicano Dalvin Antonio Núñez Vargas, conocido como Dalvin "La Melodía", se encuentra en medio de un conflicto legal. Este problema podría poner en riesgo su esperada residencia musical, programada para enero de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Este escenario, también conocido popularmente como el Choliseo, es la arena multiusos más grande de Puerto Rico.