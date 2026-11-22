Famosos

Ayer, sábado 21 de noviembre, el coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, se prendió con el desfile de trajes nacionales. ¡116 candidatas a Miss Universo 2026 mostraron sus mejores galas! Esta es la edición número 75, ¡casi nada! Y el jurado estuvo de lujo, con nombres que saben un montón de belleza: Vicky Vlahos, María Alejandra Yáñez, María José Unda, Solange Tuyishime, Águeda López, Signe Zekaite, Joyce Giraud, y la mismísima Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig, que no se perdió un solo detalle. ¡Pilas con esas juezas!

Ecuador al frente con “Fe que nos une”

Nuestra Miss Universo Ecuador, Dalia Bucaram, salió al escenario con el traje “Fe que nos une”. Esta creación del diseñador paraguayo Simón Villalba es un tributo a la Basílica del Voto Nacional de Quito, templo católico de estilo neogótico ubicado en el centro histórico de Quito. Lo describieron como “una expresión de fe, esperanza y orgullo nacional”, y la verdad es que ¡Dalia lo llevó con orgullo!

Simón Villalba, además, ha trabajado en esta edición con las representantes de siete países, incluidos Paraguay, El Salvador, Serbia y Montenegro. ¡Un verdadero artista! Dalia nos contó en una entrevista detrás de cámaras que había pensado un montón en el motivo de su traje, pero al final la fe fue lo que más la impulsó, porque según ella “es lo más importante para ella”. Dijo que tiene muchos sentimientos encontrados y que es su primera experiencia de esta magnitud en un certamen internacional. ¡Vamos, Dalia, a romperla!

Un desfile de creatividad (y alguna que otra sorpresa)

El show estuvo lleno de pura creatividad, ¡un desfile de fantasía! Miss Universo República Dominicana se llevó una ovación tremenda, ¡esa sí que sabe cómo prender al público y hacerlo gritar! Miss Universo Japón sorprendió con un maquillaje y traje basado en el kabuki, en una interpretación de un león danzante. Y ni hablar de Miss Universo Filipinas, una de las favoritas en las listas de misólogos, también ovacionada por su traje inspirado en la cultura kalinga.

Pero no todo fue sonrisas y aplausos. Miss Universo Cuba, Mia Dio, desfiló sin apenas una sonrisa, con un traje cargado de significado en honor a sus compatriotas que en 2003 acudieron vestidos de blanco a la Iglesia de Santa Rita de Casia para pedir por la liberación de los presos y mejores condiciones carcelarias. ¡Eso sí que es llevar un mensaje potente, que va más allá de la pasarela!

Otras también se lucieron con sus historias y representaciones: Miss Universo Colombia, María Alejandra López, hizo un homenaje a las esmeraldas de su tierra, mientras que Miss Universo Chile, Dominga López, nos llevó directo al Festival Internacional Viña del Mar, ¡como si estuviéramos allá! Miss Universo Venezuela, Clara Vegas Goetz, conectó de una con la gente mostrando los colores de su bandera y su amor por el béisbol, ¡hasta agitó un bate y nos puso a vitorear! Miss Universo Nicaragua, Jasmine Blandford, trajo un mensaje de paz universal y de biodiversidad, ¡qué bien! Y Miss Nueva Zelanda, Georgia Waddington, recreó las impresionantes cascadas rosadas del lago Rotomahana en su traje, ¡una obra de arte! ¡Un derroche de creatividad, arte y cultura por todos lados!

El "escándalo" de la noche y el empoderamiento

Pero el verdadero chisme de la noche, el que hizo ruido y dejó a todos hablando en el Agrelot, fue el de Jennifer Barreto, Miss Universo Puerto Rico. ¡La reina de casa tenía que armar su show! Hizo referencia a la moriviví, esa planta coqueta y media tímida que pliega sus hojas al tocarla o al anochecer. ¿Será que quería pasar desapercibida o más bien llamar la atención con esa delicadeza tan suya? ¡Qué intriga!

Miss Universo Estados Unidos, Justus Kelly, también dio de qué hablar con un mensaje poderoso sobre los logros de las mujeres en la historia del concurso en su país, destacando cómo esposas y madres están compitiendo y ¡al fin! están consiguiendo la corona. Ella es la primera mujer mayor de 30, casada y madre en ganar el título de Miss USA. ¡Demostrando que la belleza no tiene fecha de caducidad ni estado civil, y que el empoderamiento es real!

Ahora, a estar pilas porque la competencia preliminar es hoy mismo, domingo 22 de noviembre, a las 18:00 (hora de Ecuador), en el mismo escenario. Y la gran final será el martes 24 de noviembre, donde conoceremos a la sucesora de Fátima Bosch. ¡A ver si nuestra Dalia nos trae esa corona que tanto anhelamos, o quién se la lleva a casa!