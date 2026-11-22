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La historia de la familia Trask está de vuelta en la pantalla chica con la adaptación más reciente de "Al este del Edén", la novela que John Steinbeck publicó en 1952. Esta vez, Netflix la transformó en una miniserie de siete episodios que ya se estrenó el 1 de octubre de 2026 y ha estado seis semanas seguidas en el top diez de títulos en inglés más vistos a nivel mundial. ¡Así como lo leen! Esta producción es un golazo y su éxito no es casualidad.

Esta adaptación tiene un detalle súper interesante: Zoe Kazan, quien es la creadora, guionista, codirectora y productora ejecutiva de la miniserie, es nieta de Elia Kazan. ¿Les suena el nombre? Él fue el cineasta que llevó la misma historia al cine en 1955. Esa versión clásica, protagonizada por James Dean y Jo Van Fleet (quien ganó un Óscar por su papel de Cathy), se centró solo en la parte final de la novela. Pero la miniserie de Netflix, con sus siete capítulos de casi una hora cada uno, sí que le saca el jugo a la historia completa, que abarca varias décadas.

Un drama familiar que cala hondo

La novela original, publicada en 1952, es una saga familiar ambientada en la California rural que explora el conflicto eterno entre el bien y el mal. La miniserie lleva esa profundidad a la pantalla, recorriendo eventos desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. La trama, de paso, nos trae a la mente el relato bíblico de Adán y Eva con sus hijos Caín y Abel.

Todo empieza en Connecticut con Adam Trask (interpretado por Christopher Abbott) y su medio hermano Charles (Mike Faist), quienes crecen bajo la sombra de su severo padre, Cyrus (Tracy Letts). Aunque Adam es el hijo favorito, la experiencia de Cyrus en la Guerra Civil marca la relación. Pero la cosa se pone picante cuando ambos conocen a Cathy Ames (Florence Pugh), una joven que huye de un pasado violento y que, ojo, le advierte a Adam: “Eres muy amable conmigo, pero solo te traeré problemas”.

El personaje que lo cambia todo

A pesar de la advertencia, Adam se casa con Cathy. Cuando ella queda embarazada de gemelos, él decide mudarse con su familia a California, una idea que a ella no le agrada. Poco después del nacimiento de Caleb y Aron, Cathy abandona a su esposo e hijos. La historia sigue en el valle de Salinas, donde los hermanos deberán lidiar con las consecuencias de su origen y los conflictos heredados de sus padres. Es ahí donde aparecen Samuel Hamilton (Ciarán Hinds), un granjero irlandés que establece una relación con Adam; Lee (Hoon Lee), el sirviente chino que lo acompaña; y Faye (Martha Plimpton), dueña de un burdel. Sus historias le dan aún más sabor a esta comunidad que está cambiando con los tiempos.

Uno de los puntos fuertes de esta adaptación es cómo maneja el personaje de Cathy. Es la figura central de la novela, conocida por su complejidad y su actitud implacable. La serie le da más espacio para profundizar en su pasado, sin esconder sus lados oscuros. Florence Pugh la interpreta a la perfección, mostrando tanto a la joven vulnerable que parece pedir protección como a la mujer capaz de quitar del camino a quien se le ponga enfrente.

Detrás de cámaras: conexiones y sorpresas

Esta producción busca diferenciarse del tono melodramático de versiones anteriores. Apuesta por un desarrollo más calmado, prestando atención a los paisajes y a las subtramas. Para Zoe Kazan, esta historia es algo muy personal. Le contó a Netflix que dar vida a esta saga familiar fue una experiencia muy significativa y que la escritura de Steinbeck es personal, impactante, profunda y libre, por lo que la tiene cautivada desde que leyó el libro de adolescente.

El rodaje principal se realizó en Nueva Zelanda, empezando en octubre de 2024 y terminando en marzo de 2025. Se usaron lugares como Auckland, Dunedin y Oamaru. El elenco principal es grande e incluye a Vaughan Reilly como Cathy adolescente, Asher Whitehead y Costa D’Angelo como Adam en distintas etapas, Gus Turner y Tom Sweet como Charles joven y adolescente, y Joseph Zada y Joe Anders como los gemelos.

La miniserie ha tenido una acogida mayormente positiva, y el hecho de que se mantuviera seis semanas en el top diez de Netflix lo demuestra. Kazan reconoció que la acogida la tomó por sorpresa y comentó sobre la conexión que el público estableció con el drama. Para Florence Pugh, este proyecto también fue una oportunidad para hacer más que solo actuar, ya que también es productora ejecutiva y quiere seguir metida en el desarrollo de nuevas producciones. ¿Qué tal esa joya de serie para un maratón este fin de semana? ¡Preparen las cobijas y los snacks!.