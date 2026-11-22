Espectáculos

¡Atención, Ecuador! Nuestra Mara Topic se prepara para poner el nombre del país en alto una vez más, esta vez en el Miss Grand International All Stars 2026 en Tailandia. Pero antes de cruzar medio mundo, quiere sentir todo el cariño de su gente, ¡y tú puedes ser parte de eso!

La cita para despedir a nuestra representante es el miércoles 25 de noviembre, a las nueve de la mañana, en el mismísimo Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Así que si eres de los que se levantan temprano con toda la energía, o si estás dispuesto a hacer el sacrificio por la patria, ya sabes dónde y cuándo. ¡La organización hasta pidió que vayas con banderas y con la barra completa de tus panas!

No es para menos el despliegue, porque, como bien dijeron desde la organización, "Queremos que se lleve el cariño de su gente desde el primer día". Y es que, seamos sinceros, la Mara no se anda con chiquitas cuando se trata de competencias internacionales. Ya en 2019 nos representó en el Miss Grand International en Venezuela, ¡y nos trajo un Top 10 de semifinalistas y el premio al Mejor Traje Nacional! Luego, en 2024, fue Miss Universo Ecuador y nos metió en el Top 30 en México. Además de su faceta de reina, es actriz, presentadora, cineasta y creadora de contenido, ¡una todoterreno!

El Miss Grand International All Stars 2026 promete ser un show de locura, arrancando el 26 de noviembre y culminando con la gala final el 12 de diciembre de 2026. Durante esas semanas, las participantes cumplirán con una agenda apretadísima de actividades y preliminares. Y la cosa no termina ahí, ¡porque Ecuador tendrá doble presencia!

Nuestra talentosa manabita Shyare Andrade, quien fue la primera finalista del Miss Grand International 2026, fue anunciada el 28 de octubre como parte del jurado oficial. Así que tendremos a Mara Topic dando la batalla en el escenario y a Shyare con la lupa bien puesta evaluando a las competidoras. ¡Qué orgullo!

Y si ya estás full emocionado y quieres darle una mano a Mara desde ya, puedes apoyarla en la campaña 'All Stars Exclusive Dinner'. Las votaciones están abiertas hasta el 26 de noviembre a las 18:00, y lo mejor de todo es que se elegirá a 10 participantes para compartir una cena con Nawat Itsaragrisil. ¡A votar se ha dicho en grandvote.net y en las redes sociales del concurso! ¿Será que Mara se lleva esa cena VIP también? ¡Pilas con el apoyo!