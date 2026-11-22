Espectáculos

¡Atención, fanaticada de El Torito! Héctor Acosta, el ícono de la bachata y el merengue, la está pegando durísimo en Colombia con un tema que tiene tres décadas. Así como lo leen: “La Nena del Jean”, ese merengue que nos hacía bailar antes de que muchos naciéramos, se volvió tendencia viral en redes sociales y es el nuevo himno inesperado.

El artista, que está viviendo un momento de ensueño, remasterizó este 2026 el clásico tras la pegada del tema. ¡Y claro que sí! El artista reconecta así con nuevas generaciones. ¡Un golazo!

Pero El Torito no solo vive del pasado. Lo que viene es candela pura: tiene listísimo su nuevo tema en bachata que estrenará en enero del próximo año, y el propio artista adelantó que el público amará esta bachata.

Además, su concierto en Buenos Aires, Argentina, en el Golden Center para abril del 2027, ya tiene todas las entradas agotadas. ¡Imagínense! Con meses de anticipación y ya sin entradas. El concierto lo promocionan al cantante como una leyenda de la bachata por su popularidad en Sudamérica. Este año, también nos trajo una versión navideña de su merengue “La Más Dura” –composición de Nelson de la Olla–, con esa picardía que nos gusta en estas épocas. Y como si fuera poco, ha agotado giras en Estados Unidos, Sudamérica y su Euro Tour 2026, sin dejar de lado su colaboración “Me tiene Loco” con The Legend.

Con tanto movimiento, El Torito ya tiene en agenda otro show en febrero del 2027 en el Gran Teatro del Cibao. Está claro que este pana no sabe lo que es el descanso, ¡y por eso lo queremos tanto! ¿Será que ahora todos van a desempolvar sus jeans de los noventa?