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¡Se mandó! Kris Jenner, la jefa del clan Kardashian-Jenner, se botó con una confesión que nos dejó con la boca abierta. Resulta que la empresaria, que tiene 71 años, no tiene problema en hablar de sus secretos de belleza y ahora reveló que usa un tratamiento láser vaginal conocido como MonaLisa Touch. ¡Imagínense! La confesión la hizo durante un episodio de 'The Kardashians', mientras estaba de almuerzo con su amiga cercana Shelli Azoff.

Kris incluso contó que tenía previsto acudir al consultorio de su ginecóloga para realizarse nuevamente el procedimiento. Lo describió como un láser que se aplica en la vagina y, ojo, ¡dijo que deja esa zona "realmente perfecta y bonita"! Entre risas, la mamá de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie, comentó: "Hay que disfrutar un poco de la vida, por Dios". ¡Bien ahí, Kris, con esa actitud imparable!

Aunque Kris le da un enfoque más estético a esto, el MonaLisa Touch es un tratamiento que usa tecnología láser de dióxido de carbono (CO₂) para que el tejido vaginal se regenere. Según información de la Clínica Cleveland, este procedimiento ayuda a reparar el tejido y a que se produzca más colágeno, elastina y nuevos vasos sanguíneos. Es súper útil para aliviar síntomas de la menopausia, como la resequedad y la atrofia vaginal, que a veces causan molestias o dolor. También se puede considerar para pacientes que han tenido procedimientos ginecológicos como una histerectomía. O sea, no es solo por verse "perfecta", ¡tiene su lado médico importante!

Pero la verdad es que Kris no es nada acholada cuando de tratamientos estéticos se trata. En 2025, antes de cumplir 70 años, se hizo un segundo estiramiento facial, ¡el primero fue como 15 años antes! Ella misma le contó a Vogue Arabia que quería renovar su apariencia. Y por si fuera poco, en 2024 también compartió que tuvo que someterse a una histerectomía porque le detectaron un tumor en uno de sus ovarios. Es que Kris siempre ha sido abierta sobre el envejecimiento, el bienestar y cómo se mantiene regia.

Esta nueva revelación sobre el láser vaginal es solo la última de sus muchas conversaciones francas. Al final, ella es así, sin filtros. Si quieren ver cómo sigue esta serie de confesiones, los nuevos episodios de 'The Kardashians' se estrenan todos los jueves por Hulu. ¿Qué será lo próximo que nos cuente Kris? ¡Estaremos atentos!