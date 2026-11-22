Famosos

A ver, seamos honestos: ¿quién no ha sentido el llamado de la almohada en el momento menos oportuno? Parece que a Vanessa Robles le tocó en plena transmisión en vivo. La reportera y tiktokera se hizo viral (otra vez) cuando apareció con los ojos cerrados mientras sus compañeros, Dora West y José Urrutia, le metían sabroso al merengue en el programa.

El que estuvo pilas y no dejó que el momento pasara inadvertido fue Henry Bustamante. Él mismo grabó la escena y la bautizó con un épico “Dos mundos”, que describía perfecto lo que pasaba: unos bailando con toda la energía y Vanessa como si estuviera en otro lado, echándose un ojito. Después, Henry subió el video con el comentario que todos pensamos: “Cuando trasnochas, se nota @vanerobles30”. ¡Y claro que se notaba! La publicación convirtió el instante en la broma del día entre los compañeros.

Pero ojo, que la cosa no fue de gratis. La presentadora venía de unos días de locos. Un día antes tuvo un percance con su carro en plena avenida 9 de Octubre en Guayaquil, ¡y se le apagó! El inconveniente provocó complicaciones en la circulación vehicular. Y como si eso fuera poco, esa misma noche le tocó lucir regia en los Premios ITV. Obvio, en sus redes sociales subió que estaba divina, pero la quemada de pestañas seguro ya venía de ahí.

Lo chévere es que Vanessa se lo tomó con total humor. Lejos de molestarse, ella misma compartió el video en su Instagram, sumándose a las risas y las bromas de la farra. Eso sí es saber reírse de uno mismo, ¿verdad?

Entre el carro rebelde, la gala de los Premios ITV y la siestita televisiva, Robles ha tenido un par de días de novela. Pero esta vez, el chiste de Henry Bustamante y su buena onda hicieron que todo termine con una carcajada general. ¡Es que la vida de la tele no es fácil! ¿A quién no le ha pasado algo así por andar de un lado para otro?