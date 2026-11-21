Espectáculos

¡A ver, a ver! Se armó un chismecito de aquellos que tenían a más de uno con el corazón en la mano: ¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos de nuevo? La idea de que la pareja que terminó hace más de dieciséis años volviera a darse una oportunidad romántica puso a temblar las redes, pero ya podemos ir bajando las expectativas.

El mismísimo Tomás Palacios, publicista de Shakira, salió a ponerle un alto a tanto rumor. ¿Que si los vieron en Barranquilla besuqueándose? ¡Nanai de la China! Palacios fue clarísimo al desmentir estas capturas y cualquier reconciliación.

Según lo que se pudo conocer en exclusiva, el vínculo que une a la barranquillera y a De la Rúa es "estrictamente profesional". Así como lo leen, panas. Su entorno cercano confirmó que la cercanía que tienen se ha intensificado, pero solo en el ámbito laboral, ¡nada de regresos amorosos! Una pena para los que ya estaban sacando los pañuelos para la nostalgia.

Así que, si pensaban que este era el regreso del siglo, les toca esperar sentados. ¿Quién más se imaginó que se venía una nueva canción dedicada?