Espectáculos

Primero, tenemos un drama que te dejará pensando: una abogada a la que se le derrumba la vida idílica y le toca reinventarse por completo como madre, esposa y mujer. ¡Qué nota de historia, para las que creen que lo tienen todo resuelto y de repente, zas, a empezar de cero!

Para los que aman el misterio que te pone los pelos de punta, llega este thriller polaco donde un infanticida está a punto de salir libre y el pánico regresa al país. La investigadora principal y una psiquiatra se enfrentan en un conflicto moral que, de ley, te va a dejar sin uñas. ¡Apostamos a que esta te va a tener pegado a la pantalla!

¡Y agárrate! Si lo tuyo es el terror con un toque de fiesta y cosas raras, ojo con la historia de un equipo de baile femenino en la noche de Halloween. Después de una iniciación que se va al diablo, las chicas caen en la culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales. ¡Combinación explosiva para no dormir!

Otro drama inspirado en hechos reales que te hará dudar de todo el mundo es el de una mujer que sufre un ataque de madrugada. Un sargento tenaz sospecha que su esposo no es tan inocente como parece. ¡Uf, de esos que te ponen a ver si la vecina tiene un secreto oscuro guardado!

Para los que se creen de la realeza y les gusta el chisme de palacio, ahí tienen a la rebelde Isabel que se enamora del emperador Francisco y se convierte en su inesperada esposa. Ahora, ella forma parte de un mundo de tensión e intriga en la corte vienesa. ¿Será que esta es la versión posh de una novela de Ecuavisa?

¡Y claro que no podía faltar algo para los más peques, o para los que seguimos siendo niños de corazón! Gru regresa con la llegada de un nuevo bebé que alegra su vida, hasta que un viejo rival vuelve para vengarse. Le toca empezar de nuevo con su familia y sus inseparables secuaces amarillos. ¡De ley que va a ser un vacilón!

¡Ojo aquí con Jessica Chastain de protagonista, porque eso ya pinta para bueno! La historia de Misty Jones, una antigua leyenda del country que regresa a Nashville para descubrir la verdad detrás de la desaparición de su sobrina, una estrella en ascenso. ¡Un misterio musical que seguro nos va a tener buscando el final antes de tiempo!

Para los que quieren acción y un poco de ese drama familiar que te aprieta el corazón: un veterano atormentado por la culpa debe unir fuerzas con sus nietos, a quienes apenas conoce, cuando una peligrosa banda asalta su casa remota. ¡Qué bestia, esos sí son lazos de sangre a la fuerza, a ver quién sobrevive!

Y para cerrar con broche de oro, ¡ya que se acerca la Navidad! Una joven citadina que trabaja duro y ama divertirse, pero está con ganas de un cambio de aire, intercambia vidas con su hogareña hermana en esta temporada. Esto desata un caos inesperado. ¿Quién no ha querido una vez cambiar de vida por un rato? ¡Pero con caos incluido, mejor ni lo intentes! ¿Y tú, cuál de estas ya te echaste?