Famosos

¡Abran paso que las ecuatorianas se lucieron en el homenaje a Daddy Yankee! Lila Flores y Yilda Banchón fueron parte del tremendo reconocimiento que la Academia Latina de la Grabación le hizo al Big Boss como Persona del Año, un hito para el reguetón. Nuestras artistas estuvieron ahí, viviendo la emoción de la semana de los Latin Grammy.

Lila Flores, a quien muchos conocemos como la eterna Chica Dulce, no se guardó nada y compartió en sus redes sociales lo "inolvidable" que fue esta experiencia. La cantante no solo grabó de cerca al intérprete de "Gasolina", sino que también expresó toda su admiración por el puertorriqueño.

Y es que la cosa no paró ahí. Lila nos dejó entrever que tiene nuevos proyectos en camino. También agradeció a su mánager por acompañarla en esta experiencia. ¡Qué emoción!

Pero no solo fue Lila la que representó al país. Yilda Banchón también llegó invitada directamente por la organización. La cantante posó con todo el estilo en la alfombra roja y nos hizo parte de su experiencia, confirmando que la música urbana ecuatoriana está sonando fuerte y claro en todos lados.

Y el protagonista de la noche, Daddy Yankee, se convirtió en el primer reguetonero en recibir este galardón. El cantante dijo que este homenaje no es solo un logro individual, ¡sino de toda la cultura! "Representa para mí no tan solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde el principio de los 90", expresó el ícono durante su paso por la alfombra roja. Un reconocimiento que le da su lugar a un género que, según el propio artista, enfrentó prejuicios y fue relacionado con la criminalidad en sus inicios. ¿Quién no ha perreado con sus canciones?