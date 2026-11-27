Espectáculos

Mañana sábado 28 de noviembre, Medellín recibe al cantante barranquillero Beéle en el DAVIarena. El artista llega con su Borondo Tour, una propuesta que promete mezclar sonidos del Caribe, afrobeat, pop y ritmos urbanos. Según los organizadores, la cuenta regresiva ya empezó y las boletas se están agotando, por lo que quienes quieran asistir deben asegurar su ingreso cuanto antes a través de TuBoleta, que es la boletería oficial del evento.

El precio de las entradas disponibles en el sitio web oscila entre los $108.300 y los $577.200, valores que ya incluyen el servicio y el IVA. Aunque el boletín del concierto menciona que quedan las últimas entradas, no se han precisado exactamente cuáles son las localidades disponibles, detalle que los interesados deben confirmar directamente en la plataforma de ventas.

Un repertorio con sabor a Caribe

El eje central de este espectáculo es Borondo, el álbum debut del artista. Los organizadores describen la puesta en escena como una experiencia que une la música, la identidad y la energía del Caribe colombiano para lograr una conexión directa con el público. Es un show pensado para cantar los temas que han dominado las redes sociales, las fiestas y las emisoras, respaldado por un catálogo que ya suma miles de millones de reproducciones en las plataformas digitales.

En cuanto a las canciones, la expectativa es alta por escuchar éxitos como «La Plena», «Mi Refe», «No Tiene Sentido», «Vagabundo», «Loco», «Frente al Mar», «Si Te Pillara», «Top Diesel» y «Hasta Aquí Llegué».

El contexto de un año movido

Este regreso a Medellín ocurre en un año donde Beéle ha estado muy presente en los titulares del entretenimiento. En febrero el cantante estrenó «Algo tú», que fue su primera colaboración con Shakira. Meses después fue uno de los invitados al concierto 12 de la barranquillera en Madrid, según notas publicadas por Minuto30. Ahora, el Borondo Tour lo trae de vuelta a la ciudad para centrarse en su primer álbum.

Logística y llegada al DAVIarena

El evento se llevará a cabo en el DAVIarena, el nuevo recinto multipropósito del Valle de Aburrá, ubicado en la carrera 49 #52 Sur-200, en Sabaneta, justo al lado del centro comercial Mayorca. Este espacio, que abrió sus puertas el 14 de noviembre con un show de Juanes, tiene una capacidad para más de 17.000 espectadores y es uno de los primeros grandes eventos que alberga el lugar.

Para quienes planean ir, es fundamental organizar el transporte con tiempo, ya que el concierto cae sábado y el recinto está en Sabaneta. Un punto crítico es el parqueadero: el DAVIarena cuenta con 503 celdas, pero estas están reservadas exclusivamente para las personas en localidades VIP. Para el público general no habrá estacionamiento disponible.

La recomendación oficial para llegar es utilizar el Metro de Medellín hasta la estación Itagüí, desde donde el recinto queda a una caminata de entre cinco y ocho minutos. Otra alternativa son las rutas de transporte especial que saldrán desde los centros comerciales San Diego, Unicentro y Vizcaya, que resultan ser la opción más práctica para la mayoría.

Como paso final antes de salir, se sugiere revisar en la boleta la puerta de ingreso y la localidad asignada, además de estar pendientes de los horarios que informe la organización para evitar contratiempos en la entrada.