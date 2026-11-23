Espectáculos

Yuly Ferreira y Fabián Ríos compartieron que están esperando su tercer hijo, una noticia que recibieron como una sorpresa y una bendición. Esta vez la alegría es doble, pues la pareja ha enfrentado pérdidas anteriormente, incluyendo una hace tres años.

Fabián confesó que, debido al dolor de esas pérdidas, llegó a evitar las sugerencias médicas de operarse para no tener más hijos. Por su parte, Yuly aseguró que siempre sintió que hacía falta un integrante más en su hogar y que la emoción de esta espera es difícil de describir.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa con los síntomas. A diferencia de los embarazos de sus otros hijos, Lucía y David, esta vez Fabián ha podido vivir de cerca los malestares de la actriz. Yuly relató que sufrió náuseas, vómitos, desaliento y un rechazo tan fuerte a los olores de la cocina que tuvo que usar tapabocas en su propia casa.

De hecho, la actriz confesó que hubo un momento en el que llegó a pensar que no estaba embarazada sino que estaba enferma, ya que se sentía fatal y no quería levantarse de la cama.

El bebé nacerá en mayo de 2027. Aunque el bebé no se ha dejado ver en las ecografías y no se han hecho los exámenes de sangre, en la casa hay apuestas divididas: Yuly y Lucía creen que es niña, mientras que Fabián y David piensan que es un niño.

Para el nombre ya tienen opciones sobre la mesa. Si es varón, lo llamarán Mateo; si es niña, les gustan Julia, Sara o Sofía.