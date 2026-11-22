Espectáculos

La historia de una amistad que quedó inmortalizada en el vallenato tuvo un desenlace inesperado en 2026. El compromiso que alguna vez hicieron el pintor y caricaturista Jaime Molina y el compositor Rafael Escalona, el cual dio origen a una de las canciones más emblemáticas del folclor colombiano, finalmente encontró una forma de hacerse realidad.

Todo comenzó hace cerca de 50 años, cuando Molina solía recordarle a Escalona un pacto entre amigos durante sus encuentros y celebraciones: si el pintor fallecía primero, el compositor debía dedicarle una canción; pero si Escalona moría antes, el artista plástico tendría que entregarle un retrato.

La primera parte del pacto

La primera parte de aquel acuerdo se cumplió tras la muerte de Jaime Molina el 15 de agosto de 1978. Escalona honró su palabra con la composición ‘Elegía a Jaime Molina’, una obra que se convirtió en referente del vallenato. La primera grabación de esta pieza llegó en 1981 con la voz de Poncho Cotes Jr., y más tarde fue interpretada por artistas como Gabriel Romero, Ivo Díaz, Carlos Vives, Penchy Castro y Alex Ubago.

La canción también llegó a la pantalla chica a través de la miniserie ‘Escalona’, una producción inspirada en la vida del compositor. En ella, Carlos Vives interpretó el tema en una escena que representaba la muerte del artista plástico. Con el tiempo, la composición dejó de ser solamente un recuerdo de Jaime Molina para consolidarse como un símbolo de la amistad verdadera.

Una deuda pendiente hasta 2026

Sin embargo, la otra parte del pacto quedó sin cumplir. Rafael Escalona falleció en 2009 y el retrato que alguna vez le pidió a su amigo nunca llegó a realizarse. Esa historia permaneció pendiente hasta 2026, año en que Jaime Molina Torres, hijo del pintor, decidió retomar el compromiso y materializarlo.

El resultado fue una pintura al óleo sobre lienzo elaborada con una propuesta de arte pop, donde el artista plasmó la imagen del compositor vallenato. Con esta obra, Molina Torres buscó recrear el escenario que habría ocurrido si Escalona hubiera partido primero y su padre hubiera tenido que cumplir la promesa, buscando una propuesta artística a la altura de la importancia del compositor y su legado para el folclor nacional.

Para este proyecto, el artista decidió alejarse de la caricatura, disciplina que hizo reconocido a Jaime Molina, y trabajó con una composición de formas básicas, líneas limpias y trazos definidos. De esta manera, construyó una interpretación diferente de la figura de Escalona, conservando el carácter conmemorativo de la obra.

El destino de la obra y la unión familiar

La pintura tiene como destino el Museo del Acordeón en Valledupar, donde se espera que permanezca bajo el cuidado de su fundador, Alberto ‘Beto’ Murgas. Este escenario cultural busca conservar y divulgar la historia de los músicos, artistas y protagonistas que han contribuido al desarrollo del vallenato.

La entrega tuvo un significado especial para Rafael Escalona Bolaño, hijo del compositor, quien destacó el valor familiar y sentimental de este gesto que permitió estrechar nuevamente los lazos entre las familias Molina y Escalona. Según Escalona Bolaño, esto es hermoso para toda la familia, pues representa la esencia del acercamiento después de la muerte y una amistad sincera, respondiendo a la pregunta de qué hubiera pasado si Escalona hubiera muerto primero.

Como parte de este encuentro, los familiares de Escalona también entregaron al Museo del Acordeón fotografías y documentos gráficos pertenecientes al compositor para fortalecer la preservación de su memoria. La actividad contó con el acompañamiento de Comfacesar.

Por su parte, Beto Murgas resaltó la importancia de iniciativas como esta, ya que permiten conservar la historia del vallenato desde una perspectiva que va más allá de los instrumentos y las canciones, reconociendo también las relaciones humanas, las anécdotas y los personajes que han construido su identidad cultural.