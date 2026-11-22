Espectáculos

Esteban Bejarano confirmó que deja el equipo de Noticias Caracol. El periodista, quien se había vuelto una cara habitual en los reportes diarios desde 2024, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la casa periodística donde trabajó los últimos años.

Con un carrusel de fotos cumpliendo sus labores, Bejarano escribió: “Toda historia llega a su fin y toda meta tiene su propósito… 🙏🏻”. En el mismo post, aseguró que se va después de un tiempo lleno de aprendizajes y momentos que recordará siempre.

El comunicador expresó su gratitud por las oportunidades y las historias que pudo contar frente a las cámaras. También lanzó una mención especial para sus colegas de la sala de redacción y las personas con las que compartió en las calles. Según Bejarano, en ese lugar creció, aprendió, se equivocó y asumió retos que le confirmaron su vocación de servir a la gente.

Aunque el joven de 26 años dejó claro que esto no es el fin de su camino en los medios, se mantuvo reservado sobre su próximo destino laboral. Solo mencionó que ahora comienza un nuevo capítulo en su vida profesional.

Tras el anuncio, sus amigos, colegas y televidentes llenaron los comentarios de su publicación deseándole éxitos y resaltando su profesionalismo tanto en Caracol como en sus experiencias previas.