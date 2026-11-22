Espectáculos

Valledupar es, sin duda, el corazón del vallenato. Esta ciudad del Caribe se ha vuelto el referente artístico y cultural más bravo gracias a sus compositores, acordeoneros, cantantes y juglares, que son los que mantienen viva una de las expresiones musicales más reconocidas de Colombia.

El punto máximo de todo esto es el Festival de la Leyenda Vallenata. Es la cita anual donde se arman los concursos de acordeón, las muestras folclóricas, los desfiles y las presentaciones artísticas para reconocer el talento de todas las generaciones. Básicamente, es donde se reúne todo el mundo para celebrar el género.

Pero la ciudad no es solo música. Fue fundada el 6 de enero de 1550 y tiene una historia ligada a las comunidades indígenas y al desarrollo del antiguo Valle de Upar. Además, el paisaje es una joya, pues queda justo entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Si quieren naturaleza, el río Guatapurí y el balneario Hurtado son los sitios donde las familias y los turistas se encuentran para pasar el rato. Y para cerrar con broche de oro, la comida es otro nivel: el sancocho, el arroz con queso, las arepas y los platos con productos regionales son la esencia de su identidad culinaria.

Al final, Valledupar es un territorio donde las tradiciones pasan de generación en generación, consolidando su lugar en el patrimonio cultural del país. ¿Quién se anima a pegarse un viaje y comerse un sancocho allá?