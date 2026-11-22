Espectáculos

Pipe Bueno será el artista invitado en la quinta edición de ‘Una Novena por Bogotá’. El encuentro, organizado por el Banco de Alimentos, se llevará a cabo el viernes 16 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el antiguo Movistar Arena.

La jornada estará dirigida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, quien se encargará de rezar, cantar y celebrar la Navidad junto a los asistentes. Todo el recaudo del evento se destinará a brindar apoyo a las familias que resultaron damnificadas por el terremoto del 10 de agosto.

El padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, destacó que en el marco de los 25 años de la organización han sido testigos de la generosidad de los colombianos, quienes superaron todas las expectativas. Según Saldarriaga, esta novena es una oportunidad para dar gracias y seguir acompañando a las personas que aún reconstruyen sus vidas.

Para quienes quieran asistir, desde el 20 de noviembre se habilitó la opción de donar cuatro kilos de granos en cualquiera de las 14 tiendas D1 seleccionadas para la recolección. También existe la posibilidad de comprar las boletas a través de Tuboleta.com.

La verdad, qué buen plan es unir la música de Pipe con una causa tan bacana. ¿Quién se anima a llevar esos granos al D1?