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La familia del chef Nicolás de Zubiría se encuentra de luto por el fallecimiento de Juana, su perrita bulldog francés. Daniela Vidal, esposa del cocinero, fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, describiendo el profundo dolor que sienten por la partida de quien era un integrante más del hogar.

Juana llegó a la vida de la pareja antes del nacimiento de sus hijos y estuvo presente en momentos clave, como el matrimonio de Nicolás y Daniela y el crecimiento de los pequeños Sienna y Alessio. En un mensaje muy emotivo, Daniela confesó que no imaginaba que la ausencia de su mascota pudiera causarles tanto dolor, destacando que la perrita fue una compañera especial, consentida e independiente.

La salud de Juana había sido una lucha constante durante los últimos cinco años, tiempo en el que fue diagnosticada con mastocitoma, un tipo de cáncer que afecta las células del sistema inmunitario. Durante este proceso, la bulldog pasó por diversas cirugías y tratamientos, enfrentando cada etapa con una fortaleza que su familia siempre admiró.

Daniela recordó que Juana tenía el temperamento perfecto y que era la compañía ideal en todas las circunstancias, especialmente cuando alguien en la casa estaba enfermo. "Durmió con nosotros casi toda su vida y luego pasó a acompañar a Sienna casi hasta sus últimos días", escribió la esposa del chef en su publicación.

Para cerrar el ciclo, la familia encuentra consuelo en el hecho de que la mascota ya no tiene que soportar el dolor provocado por su enfermedad. El adiós fue acompañado de fotografías que recorrieron las diferentes etapas de la vida de Juana junto a los suyos.

Es imposible no sentirse mal cuando se va un peludito de la casa; se vuelven parte de todo.