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La Academia de la Grabación de Estados Unidos anunció el 17 de noviembre que nueve artistas colombianos están nominados para la edición 69 de los Premios Grammy. El país tiene representación en seis categorías, con nombres pesados como Shakira, Karol G, Juanes, Carlos Vives, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Fonseca y el Grupo Niche.

Karol G se luce con doble nominación: va por el Mejor Álbum de Pop Latino con “No me arrepiento de sentir tanto” y compite en Mejor Canción Latina con “Ahí”, que grabó junto a Drake. Por su parte, Shakira vuelve a las listas globales buscando el premio a Mejor Interpretación de Música Global con el tema “Dai Dai”, donde colaboró con Burna Boy.

En el género urbano, J Balvin y Ryan Castro van juntos por el Mejor Álbum de Música Urbana con “Omerta”. Pero Ryan Castro no se quedó solo y también tiene una postulación individual con “Hopi Sendé”. Feid también entró en el juego gracias a su producción “El Green Print: la saga (Disc 1) – Feid vs Ferxxo”.

Juanes se encarga de representar el rock nacional buscando el premio a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con “JuanesTeban”.

La categoría tropical es la que más banderas colombianas tiene, ya que tres producciones pelean por el Mejor Álbum Tropical Latino: “Antes que el tiempo se vaya” de Fonseca, “El último disco vol. 1” de Carlos Vives y “Más que palabras” del Grupo Niche.

La gala para entregar estos galardones será el 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Estas noticias llegan justo después de que el 12 de noviembre se celebraran los Latin Grammy en Las Vegas.