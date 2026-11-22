Espectáculos

Adriana Lucía y la cartagenera Keke Minowa lanzaron 'Mírame Bonito', un sencillo que busca rendir un homenaje especial a la riqueza musical de Colombia y a su proyección en Latinoamérica. La canción es el resultado de una búsqueda sonora que conecta la herencia musical del Caribe colombiano con una producción actual, logrando una composición que se siente dulce, rítmica y envolvente.

La propuesta musical de este tema evoca tanto el sabor típico de los pueblos como la elegancia y el encanto que caracterizan a los tradicionales bailes de salón. Según Adriana Lucía, la canción es una mezcla poderosa, melódica y rítmica que logra reunir mundos muy distintos: el Caribe, la calle, la cumbia y el baile de salón.

Las raíces y referentes del sonido

Para construir esta identidad musical, Adriana Lucía se basó en referentes fundamentales de la música de acordeón y la tradición tropical. Entre ellos destacan Los Corraleros de Majagual, Andrés Landero, Lisandro Meza y Pedro Laza y sus Pelayeros. Para la artista, estos músicos representan una generación que estuvo adelantada a su tiempo, pues fueron capaces de experimentar con los sonidos, integrar diferentes géneros y crear una identidad propia.

Además de estas influencias, la canción tuvo un punto de partida conceptual en La Estereofónica de Pedro Salcedo. Tanto el nombre como la sonoridad de este referente evocan la amplitud y la polifonía de una tradición donde los arreglos, el ritmo y los instrumentos de viento tienen un papel protagónico en la obra.

El camino de Adriana Lucía

Adriana Lucía, cantautora nacida en El Carito, Córdoba, es una de las voces más representativas de la raíz colombiana. A lo largo de más de 25 años de carrera, ha mantenido la conexión con sus melodías infantiles y sus raíces, afirmando que la tierra donde uno nace permanece en la forma de hablar, en los sabores que se extrañan y en los olores que recuerdan la infancia.

La artista es la embajadora del Porrock, un género que fusiona ritmos tradicionales con sonidos modernos. Su trayectoria incluye la composición de temas para artistas internacionales como Paulina Rubio y Marc Anthony. Además, fue elegida como embajadora cultural de Colombia en el Desfile de la Hispanidad 2024 en Nueva York.

Proyección internacional y nuevos lanzamientos

Sus conciertos han llegado a más de 10 millones de personas en diversos escenarios globales. Ha pasado por el Teatro Súper Club en Broadway, el Coliseo General Rumiñahui en Ecuador, el Festival de Verano de Berlín y, más recientemente, el teatro Barbican en Londres, donde participó en el festival La Linea, uno de los eventos más importantes del Reino Unido.

En marzo de 2025, la cantante presentó su álbum más personal, titulado 'Adriana Lucía', un trabajo que recorre su historia a través de la champeta, la cumbia, el vallenato y el porro. Este disco incluye canciones como 'En La Playa te Espero' junto a Los Cumbia Stars, 'Te Lo Digo en Cumbia' y 'La Candela', que es un tributo emotivo a Totó La Momposina.

Para este 2026, ha presentado los tracks 'A mi tierra' y 'Pueblerina'. Ambas canciones forman parte de un nuevo proyecto musical que tiene previsto ver la luz en el año 2027.

Contexto

Adriana Lucía es una cantante colombiana que ha lanzado nueve álbumes desde que debutó a los 14 años con 'Enamórate Como Yo' y ha sido nominada dos veces al Latin Grammy.