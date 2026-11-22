Espectáculos

Hoy, 22 de noviembre de 2026, arranca la edición 11 del Festival Internacional “Ni con el Pétalo de una Rosa” en el teatro Casa E Borrero. El evento se mueve bajo la premisa de liberarse y con el lema de que lo de siempre no sea para siempre, proponiendo que el arte sea el idioma para generar conciencia y detener la violencia de género. Para abrir oficialmente el festival, la tradicional ciclovía de Bogotá se pinta de rosa.

La programación es un combo completo que incluye obras de teatro, conversatorios, acciones urbanas y una franja familiar. En el lado del talento nacional, el festival cuenta con figuras como Flora Martínez, Diana Ángel, Adriana Romero, Victoria Hernánde, Jhon Alex Toroz y Ella Becerra. Por la parte internacional, llega la directora francesa Nathalie Fillion, quien lidera la coproducción de la obra “En el Corazón”.

Si quieren armar el plan, aquí tienen las obras que se presentan en los escenarios del teatro:

Había una vez: se presenta en la Sala Buenaventura los 23 y 24 de noviembre.

¿Quién prendió la plancha? y ¿Por qué la dejó caliente sobre la cama?: pueden verla en la Sala Mayolo los 23 y 24 de noviembre.

L’Vagicano: llega a la Sala Arlequín el 24 de noviembre.

Frida Libre: se toma la Sala Arlequín el 25 de noviembre.

Todas hablamos igual que la abuela: estará en la Sala Mayolo los 25 y 26 de noviembre.

La señorita Julia: se presenta en la Sala Buenaventura los 25 y 28 de noviembre. Sobre esta obra, Emiliano Pernía Gardeazabal, quien hace de Juan el criado, cuenta que trata sobre la lucha de clases y el pulso de poder entre una mujer de clase alta y su criado de clase baja.

Extraña forma de matar: llega a la Sala Buenaventura los 27 y 28 de noviembre.

Manual de supervivencia en caso de una invasión alienígena: se presenta en la Sala Mayolo los 27 y 28 de noviembre.

En el Corazón: se presenta en la Sala Arlequín los 27, 28 y 29 de noviembre. Esta pieza, dirigida por la dramaturga francesa Nathalie Fillion, tiene humor y canciones, y aborda la misoginia, el machismo y el silencio de las mujeres desde un punto de vista científico. El elenco incluye a Jhon Alex Toro, Alejandra Borrero y dos hermanas chilenas radicadas en Bogotá.

Las mil y una noches: cierra la programación en la Sala Buenaventura el 29 de noviembre.

Además del teatro, el festival tiene una serie de conversatorios a las 6:00 p. m. para cuestionar realidades profundas:

El 23 de noviembre se preguntan: ¿Quién decide lo que un país recuerda?

El 24 de noviembre el tema es: ¿Cuánto de ti has tenido que esconder para encajar?

El 25 de noviembre discuten: ¿Qué haces hoy que tu abuela no pudo elegir?

El 26 de noviembre analizan: ¿Qué significa ser hombre cuando nadie te está mirando?

El 27 de noviembre cierran con: ¿Qué nos enseñaron a ser cuando éramos niñas?

Alejandra Borrero afirma que cumplir 11 años demuestra que el festival ha trascendido gracias a la Línea Social de Casa E Borrero. Según la directora, el objetivo es convertir la indignación en arte y hacer visible lo invisible para dejar un legado de sanación y cambio social.

¿Cuál de estas obras suena más potente para ir a ver?