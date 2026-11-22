Estilo de vida

El animal print tiene un talento único en la decoración porque logra verse sofisticado, atrevido y con un toque de peligro al mismo tiempo. Pero ojo, que precisamente por eso meterlo en el hogar requiere una medida absoluta y mucha autocontención. Si se te ocurre amontonar cebras, leopardos y tigres en una sola habitación, corres el riesgo de que tu casa parezca más el guion de una película que un espacio con estilo real. La clave es usar este motivo como una sorpresa visual inesperada; así es como se le da carácter y personalidad incluso a la decoración más tranquila.

El gran truco no consiste en esconder el estampado, sino en dejar que sea el protagonista pero en superficies pequeñas, ubicándolo al lado de materiales y tonos que lo calmen de forma natural. Para que el animal print funcione, debe sentirse como una elección estilística espontánea y juguetona, y no como una decisión tomada después de ver diecisiete documentales seguidos sobre la sabana. El éxito depende totalmente del equilibrio entre el patrón salvaje y el entorno sereno que lo rodea, logrando así una estética moderna.

No hace falta que el animal print se convierta en la identidad exclusiva de tu espacio para que deje huella. La idea es tratarlo como si fuera un accesorio impactante en un outfit sencillo: se trata de romper lo predecible y añadir confianza al resultado final. Un toque así puede darle vida a un sofá neutro, hacer que un rincón oscuro sea más interesante o aportar una nota cool a una habitación demasiado rígida.

Para empezar a experimentar sin riesgos, lo mejor es elegir un elemento pequeño. Un cojín, una manta, un taburete o una lámpara con la pantalla forrada son las opciones más seguras. De esta manera se añade intensidad sin comprometer toda la habitación. Lo ideal es elegir un solo motivo y repetirlo, si se desea, en otro punto discreto para que la elección se vea intencional. Por ejemplo, un cojín de cebra en el sofá puede conectar con una cajita o una bandeja en el mueble de enfrente. Eso sí, hay que evitar esparcir objetos similares por todas partes; no es necesario que cada superficie demuestre que entendió el tema decorativo. Una sola pieza fuerte es mucho más interesante que cinco compitiendo entre sí.

Como los animal prints ya tienen movimiento, contraste y un carácter fuerte, no necesitan un escenario complejo a su alrededor. Se ven mucho más modernos cuando se combinan con madera natural, lino, paja, cuero y cerámicas de textura mate. Los colores como el crudo, el beige, el camello, el verde oliva y el marrón oscuro crean una base tranquila sin que el espacio se vea aburrido. Para quienes buscan un resultado más fashionable, se pueden añadir detalles en negro o una pequeña dosis de borgoña profundo.

Lo fundamental es no tratar el animal print como algo exótico que requiere una decoración similar a su alrededor. Un taburete de leopardo junto a una consola de madera minimalista se ve sumamente interesante. En cambio, si se pone junto a palmeras artificiales, figuritas doradas y canastas por todos lados, parece que la casa se está preparando para un safari.

Aunque suene raro, muchos animal prints funcionan casi como superficies neutras porque se basan en el negro, el blanco, el beige y el marrón. Esto permite combinarlos con rayas, cuadros o patrones geométricos discretos, siempre y cuando cambie la escala de los mismos. Si se tiene una alfombra con un diseño de cebra grande, el resto de los patrones deben ser más pequeños y tranquilos. Además, es vital dejar suficientes superficies monocromáticas para que la vista pueda descansar.

También resultan muy elegantes las versiones menos literales, como un estampado de leopardo desgastado o una cebra en tonos grises y crudos. Así se mantiene el carácter del motivo sin sentir que en cualquier momento va a aparecer un guía con sombrero. De esta forma, el detalle de leopardo se convierte en esa nota rock del espacio, la que rompe el orden justo lo necesario.