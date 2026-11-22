Espectáculos

Darlyn Giraldo confirmó el 19 de noviembre que está esperando su primer hijo. La noticia la compartió a través de un video en sus redes sociales donde incluyó ecografías, imágenes de su embarazo y un mensaje muy especial dedicado al bebé. Con esto, la deportista antioqueña puso fin a las especulaciones de sus seguidores, quienes llevaban varias semanas dejando comentarios en sus publicaciones sugiriendo que podría estar embarazada, aunque ella no había respondido a esos rumores hasta la publicación del video.

En el contenido audiovisual, que tiene un tono íntimo, Darlyn mostró distintos momentos de esta etapa junto a su pareja. En el mensaje que acompañó el video, expresó la expectativa que siente por la llegada del nuevo integrante de la familia y aseguró que el bebé le ha dado “un nuevo significado” a sus vidas. También contó que tanto ella como su pareja se imaginan el momento exacto en que puedan conocer al bebé y tenerlo finalmente en sus brazos.

La identidad del padre

Aunque en el primer anuncio no mencionó el nombre de su pareja de forma directa, ya se sabe que el padre del bebé es César Augusto Cardona. El hombre aparece junto a la finalista de Desafío XX en el video del anuncio y ha compartido con ella diversos momentos de este proceso personal.

Cardona tiene una presencia activa en Instagram, donde cuenta con cerca de 10 mil seguidores. En su perfil suele publicar contenidos sobre sus viajes, el uso de motocicletas y aspectos de su estilo de vida, además de registrar momentos personales junto a la deportista. Con esta confirmación, quedó despejada la duda que surgió inicialmente sobre quién era el hombre que acompaña a Darlyn en esta etapa.

Detalles sobre la gestación

Por ahora, la exparticipante del reality no ha revelado más información técnica sobre el embarazo. No ha informado la fecha prevista para el nacimiento, tampoco ha dicho el sexo del bebé ni ha dado otros detalles específicos sobre el proceso de gestación. La publicación, que fue recibida con mensajes de felicitaciones por parte de los usuarios que siguieron su trayectoria en el programa de competencia, se centró principalmente en la parte emocional y la preparación de la pareja para la llegada del niño.

El camino de Darlyn hasta hoy

Para quienes no recuerdan bien quién es, Darlyn Giraldo, conocida por sus allegados como Nana, es originaria de Marinilla, Antioquia. Durante su paso por el ciclo 2024 de Desafío XX, se presentó como estudiante de Nutrición y Dietética y compartió que el deporte fue la herramienta clave en su transformación personal, ya que enfrentó problemas de obesidad durante su infancia y encontró en la actividad física una disciplina para cambiar su rutina y sus metas. Además, mencionó que su paso por el programa estaba motivada por el deseo de terminar sus estudios y desarrollar un proyecto profesional enfocado en el cuidado de la salud.

En cuanto a su vida sentimental, su relación había llamado la atención desde su tiempo en el reality en 2024. En esa edición, Darlyn habló sobre una relación anterior que decidió terminar y posteriormente confirmó un vínculo con Bryant Enrique Guzmán Daza, conocido como Kratos dentro del programa. Sin embargo, es importante aclarar que este embarazo actual corresponde a su relación con César Augusto Cardona.

En la competencia de Desafío XX, la antioqueña logró avanzar hasta la instancia decisiva, llegando a la final junto a Kevyn Rúa. Durante más de cinco meses, Darlyn superó desafíos físicos, pruebas de resistencia y la convivencia del programa. Tras el cierre de esa temporada, se mantuvo activa en sus redes sociales y en contacto con su público, camino que ahora abre una nueva etapa personal con la llegada de su primer hijo.