Espectáculos

Verónica Orozco quedó fuera de MasterChef Celebrity Colombia tras presentar una cazuela de fríjoles que no convenció al jurado. Su salida estuvo marcada por la despedida de sus compañeros y de la presentadora Claudia Bahamón, quien no pudo contener las lágrimas.

La intérprete venía haciendo un gran camino y ya estaba en el grupo de los 10 mejores participantes del reality. Sin embargo, el reto de eliminación se enfocó en la gastronomía tradicional colombiana. Los platos a preparar eran sancocho bifásico, cazuela de mariscos, costillas BBQ, fríjoles y mondongo.

La repartición de los platos estuvo a cargo de Pautips. Así quedaron los asignados: Emiro preparó el sancocho bifásico, Julieta Piñeres se encargó de las costillas BBQ, Sebas Vega hizo el mondongo y Verónica Orozco tuvo la cazuela de fríjoles.

El drama de la sal

Aunque los chefs admitieron que la cazuela de Verónica tenía buen sabor, le tiraron duro a la falta de sal y a que el plato estaba incompleto. Según el jurado, le faltaba arroz y huevo para que la receta tuviera más consistencia.

La chef Belén Alonso quiso ayudarla con un experimento y le añadió sal al plato para mostrarle cómo se elevaba el sabor. Pero aquí vino el choque: cuando Verónica probó la versión corregida, sintió que quedó demasiado salada. La actriz explicó que ella acostumbra cocinar con muy poca sal y que, para su gusto, el cambio era excesivo.

Al final, aunque los chefs dijeron que el nivel de todos los platos estuvo parejo y no hubo errores graves, la cazuela de Verónica fue la que menos convenció. Por eso, le tocó dejar las cocinas del programa.

¿Será que el gusto por la sal es el peor enemigo en la cocina o los jueces fueron muy estrictos?