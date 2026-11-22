Espectáculos

María Alejandra López Pérez no se rindió y el 10 de octubre de 2026 finalmente alcanzó su objetivo al coronarse como Miss Universe Colombia. En la gala realizada en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, la representante de Risaralda superó a las demás finalistas y sucedió a Vanessa Pulgarín, ganando así el derecho de representar al país en la edición número 75 del certamen internacional.

Para quienes no la conocen, María Alejandra es una modelo y ganadora de varios títulos, incluyendo Reina Hispanoamericana 2013 y Miss Mundo Colombia 2015, que ahora lleva la bandera de Colombia al Miss Universo 2026.

Una trayectoria lejos del estereotipo

Con 32 años, María Alejandra llega a esta competencia con un perfil que rompe los esquemas tradicionales. No es solo una cara bonita; es ingeniera industrial egresada de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, donde estudió gracias a una beca.

La actual reina cuenta que su camino no fue el de la típica candidata. Se describe como una estudiante muy aplicada, de excelencia académica. Además, vivió siete años en Estados Unidos durante su infancia, lo que le permitió familiarizarse con otro idioma y una cultura diferente. Para ella, su identidad no se limita a los concursos, pues combina su formación profesional con la pasión por el arte, los escenarios y la labor social.

El legado y el empujón familiar

La pasión por los reinados viene en la sangre. Su madre, Luz Stella Pérez, también fue reina en el departamento durante 1990. María Alejandra nació el 2 de septiembre de 1994 en Pereira y creció con esa influencia, aunque aclara que no busca repetir la historia de su mamá, sino darle un toque propio. Según ella, ese legado lo continúa transformándolo a su propia personalidad.

Luz Stella sigue siendo su consejera principal y su "fan número uno". Fue quien le enseñó la disciplina, el cuidado de los detalles y, sobre todo, la importancia de servir a los demás con una sonrisa en el rostro.

13 años de perseverancia y casi coronaciones

El camino no fue lineal. Todo empezó en 2013 cuando fue primera princesa en el Concurso Nacional de Belleza representando a Risaralda, y ese mismo año ganó el Reina Hispanoamericana en Bolivia. En 2015 logró el título de Miss Mundo Colombia, pero el sueño del Miss Universo seguía pendiente.

En 2021 lo estuvo muy cerca: participó en Miss Universe Colombia y quedó como primera finalista, viendo cómo la corona se la llevaba Valeria Ayos. No se desanimó y en 2023 compitió en Miss Grand International en Vietnam, donde alcanzó el puesto de segunda finalista entre 68 candidatas. Para ella, cada una de estas experiencias fue una escuela que la convirtió en la mujer que es hoy.

Compromiso social y salud mental

Más allá de las pasarelas, María Alejandra tiene una misión personal. Tras el terremoto del 24 de junio de 2026 que afectó al Eje Cafetero, quiere usar su plataforma para visibilizar la fortaleza y la capacidad de reconstrucción de su región. Afirma que lleva la responsabilidad de representar a su país y a la región cafetera con todo su amor y vocación de servicio.

Para manejar la presión de una competencia internacional, la candidata es clara: recurre a la terapia. Considera que el bienestar emocional y la salud mental son fundamentales para afrontar el reto. Aunque reconoce que es muy exigente consigo misma, ha aprendido a filtrar las críticas externas y convertirlas en oportunidades para mejorar.

Sinceramente, que una ingeniera con ese currículum y tanta disciplina sea nuestra representante es un golazo; ya era hora de que la perseverancia tuviera su recompensa. ¿Sera que finalmente traemos la tercera corona a casa?