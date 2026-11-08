Young Miko cerró su Late Checkout Tour en Brooklyn con un show monumental

Espectáculos

El 5 de noviembre, el Barclays Center de Brooklyn se convirtió en el escenario del cierre de la gira Late Checkout de Young Miko. En un concierto con entradas agotadas, la artista puertorriqueña transformó la noche en una celebración de su música y su identidad, logrando un equilibrio entre una energía poderosa y momentos de vulnerabilidad ante un público que llenó el estadio.

Young Miko es una cantante, compositora y ex-fútbolista porto-riquenha que en abril de 2024 lanzó su primer álbum de estudio, att.

Un inicio con mística y energía

La expectativa ya se sentía en las calles antes de entrar al recinto, donde los asistentes repetían el icónico "BRR Baby Miko". Una vez adentro, la atmósfera era eléctrica, con fans ondeando banderas de Pride y de la Isla, bailando al ritmo de la artista. Aunque el show empezó un poco tarde porque no hubo telonero, el público se mantuvo atento gracias a la proyección de un escorpión en las pantallas, el símbolo no oficial de Miko.

Este detalle fue un guiño perfecto ya que el cierre coincidió con la temporada de Escorpio. Cuando la imagen se volvió roja, fue la señal definitiva de que la cantante estaba por salir, momento en el que el estadio, que tiene capacidad para unas 20,000 personas, estalló en gritos de bienvenida.

El despliegue en el escenario

Para esta noche, Young Miko presentó su segundo disco, Do Not Disturb: Late Checkout, junto a sus temas más reconocidos. La puesta en escena fue muy dinámica, con una escenografía que variaba según la canción, adaptando los estilos y las coreografías para mostrar la evolución de su trayectoria. Contó con una banda de primer nivel que permitió integrar sonidos de R&B y rock al setlist, además de incluir coreografías de Vogue.

La artista se mostró totalmente en control y disfrutando cada segundo, apoyada por un grupo de bailarines ágiles y coquetos cuyo estilo recordaba al comercial viral de Gap. Con sonrisas y miradas profundas, Miko conectó con su audiencia, quien quedó encantada con su atención juguetona. Además, demostró su orgullo patrio al correr por el escenario ondeando la bandera de su país.

Invitados y metas cumplidas

El show alcanzó un punto máximo cuando sonaron los ritmos de Aquel Diciembre. En medio de la ovación, Rauw Alejandro apareció desde el centro del escenario para acompañarla. Durante la presentación, Young Miko confesó que colaborar con Rauw había sido una de sus primeras metas al iniciar su carrera, lo que hizo el momento aún más especial. La química entre ambos fue tan buena que Miko logró convencerlo de cantar un tema más, interpretando Diluvio antes de despedirse con un abrazo.

La noche también contó con la participación de Tokischa, sumando así a dos de los nombres más importantes de la industria reggaetón al cierre de este ciclo. Para Miko, Late Checkout representó un hito monumental: fue su primera gira mundial como artista principal, recorriendo más de once países en cinco meses, con presentaciones en México, ciudades europeas y Estados Unidos.

Una conexión real con los fans

Nueva York fue la elección ideal para el cierre, no solo por ser un núcleo musical internacional, sino porque alberga a más de 500,000 puertorriqueños. Esto se notó especialmente cuando Rauw Alejandro envió un saludo a los compatriotas presentes, generando una de las reacciones más fuertes de la velada.

Young Miko también se tomó el tiempo de acercarse a su gente. Invitó a una fan al escenario para dedicarle la canción Sin Pausa y bajó a la platea para firmar discos, saludar y recibir ramos de flores. En un instante muy emotivo, la cantante se quitó el auricular con lágrimas en los ojos, pidiendo al público que le mostrara su cariño mientras procesaba la magnitud de sus logros.

Cerró este capítulo rodeada de las personas que hicieron posible su éxito, dejando claro que, aunque la gira terminó, esto es solo el principio de lo que viene para ella. ¿Será que ya necesitamos una nueva era para volver a verla en vivo?