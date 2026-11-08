Jorge Celedón ahora vende café inspirado en sus canciones

Espectáculos

Jorge Celedón, cantante de vallenato, decidió llevar sus pasiones más allá de los escenarios con el lanzamiento de Ay Ombe Coffee by Jorge Celedón. En este proyecto, el artista une su amor por la música y el café colombiano en una propuesta que busca rendir homenaje a las raíces del país.

Lo más curioso de esta iniciativa es que no se trata de cualquier café: la marca convierte algunas de las canciones más recordadas del artista en variedades de café con identidad propia.

La verdad es que la idea suena muy bien porque une dos cosas que a cualquier colombiano le encantan. Solo nos falta saber cuál de todas sus canciones sabe mejor en una taza.