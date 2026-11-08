Luisa Fernanda W se despide de su melena y deja a todos fría con su nuevo look

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Luisa Fernanda W decidió que era el momento de cerrar ciclos y no solo en el altar, sino también con su cabello. Después de su boda con Pipe Bueno en la Catedral de Sal de Zipaquirá, la creadora de contenido sorprendió a todo el mundo al despedirse de su característica melena larga para adoptar un corte mucho más corto.

Obviamente, el cambio se volvió viral en Instagram y TikTok. Mientras que algunos fans quedaron encantados con la frescura y la elegancia de su nueva imagen, otros quedaron en shock por lo drástico de la transformación, ya que rompe totalmente con ese estilo sofisticado que venía manejando.

Lo más curioso es que mucha gente empezó a especular que el corte tenía que ver con su matrimonio o la luna de miel, pero la propia Luisa Fernanda W salió a aclarar que no tiene nada que ver con su estado civil. Según contó en sus redes, era un deseo que traía desde el año pasado y solo estaba esperando sentirse segura y con la personalidad suficiente para aceptar el tijerazo.

"Yo venía con las ganas de cortarme el pelo desde el año pasado. Este tipo de cambios es de tener la certeza. Me encantó, me siento como yo y eso es muy importante", confesó la empresaria en sus historias de Instagram, dejando claro que le importa más su comodidad que cualquier crítica externa.

Como era de esperarse, el debate en redes se puso intenso. Hubo comentarios diciendo que ahora se ve hermosa y que el estilo le luce perfecto, pero también hubo quienes se lanzaron a decir que el corte la hace ver mayor. Ante esto, la influenciadora respondió contundentemente que se siente plenamente identificada con su edad y que el cambio no la perjudica en lo absoluto.

Al final, el look es una declaración de autenticidad mientras sigue disfrutando de su viaje con Pipe Bueno. La verdad, nos encanta que se atreva a experimentar, aunque haya dejado a más de uno confundido con el resultado.