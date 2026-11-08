Shakira busca un lugar en el Salón de la Fama de los Compositores 2027

Famosos

Shakira Isabel Mebarak Ripoll entró en la lista de nominados para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores en 2027. Esta distinción estadounidense, conocida como Songwriters Hall of Fame (SHOF), se encarga de reconocer a los autores que han creado canciones que han perdurado en la música popular.

La artista colombiana se encuentra específicamente en la categoría de compositores intérpretes. En este grupo, Shakira pelea por uno de los seis lugares disponibles para la próxima incorporación de la institución. Para que el proceso de candidatura sea tangible, el Salón de la Fama de los Compositores seleccionó cinco canciones representativas de su catálogo musical: 'Hips Don't Lie', 'Dai Dai', 'Whenever, Wherever', 'La Tortura' e 'Inevitable'. Es importante aclarar que este grupo de temas no es un ranking de sus canciones más exitosas, sino una muestra del repertorio que tiene como compositora e intérprete.

Un grupo de nominados muy fuerte

La competencia en esta categoría es intensa porque Shakira comparte nominación con figuras internacionales de primer nivel. Entre ellas están Lady Gaga, quien fue nominada con temas como 'Poker Face', 'Bad Romance', 'Born This Way' y 'Shallow', y P!nk, cuya selección incluye 'So What', 'Raise Your Glass' y 'What About Us'.

También está en la lista Sia, reconocida por composiciones como 'Cheap Thrills', 'Titanium', 'Chandelier' y 'Unstoppable'. Además de estas estrellas, la colombiana compite contra Jack White, Boy George, Vince Gill, Ne-Yo y Grandmaster Melle Mel. La lista de candidatos de la clase 2027 también incluye a integrantes de agrupaciones musicales como America, Blondie, WAR y ZZ Top.

Las reglas del juego para entrar al Salón

El camino hacia este reconocimiento no es sencillo y tiene reglas estrictas. Para que un compositor pueda aspirar a esta distinción, deben haber pasado al menos 20 años desde que lanzó comercialmente su primera canción y debe contar con un catálogo de composiciones que se destaquen.

Para la clase de 2027, el proceso inició con la nominación de 26 compositores o equipos de compositores. Sin embargo, el espacio es limitado: solamente seis personas lograrán ingresar a la institución. Estos cupos se dividen de forma equitativa entre dos categorías: los compositores intérpretes y los compositores no intérpretes. Esto significa que Shakira está compitiendo específicamente por uno de los tres lugares reservados para quienes también interpretan sus propias canciones.

El cierre de las votaciones y el contexto histórico

El destino de la nominación de Shakira está en manos de los integrantes habilitados para votar, quienes pueden elegir hasta tres candidatos por cada categoría. El plazo para que estas votaciones se presenten finaliza a la medianoche, hora del este de Estados Unidos, el 14 de diciembre de 2026. Hasta que se anuncie quiénes fueron los seleccionados, la colombiana sigue estando únicamente en condición de nominada.

El Salón de la Fama de los Compositores fue creado en 1969 con el objetivo de reconocer las contribuciones de autores de diversos géneros a la música popular. Desde que se fundó, aproximadamente 400 miembros han logrado entrar. Un caso reciente y notable fue el de Taylor Swift en la edición de 2026. Swift fue la primera persona en recibir primero el Premio Hal David Starlight, destinado a compositores emergentes, y luego alcanzar la incorporación completa al Salón de la Fama.