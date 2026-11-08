Manuel Turizo se toma el halftime de la NFL en Madrid

Espectáculos

Manuel Turizo, el cantante de reggaeton y pop latino, es la estrella colombiana que se encarga del Halftime Show en el partido de la NFL que se juega este 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro pone frente a frente a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons.

La música empieza incluso antes de que los jugadores salten al campo. Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless y conocida por actuar en 'Gossip Girl', canta el himno de Estados Unidos. Por su parte, el himno de España queda en manos del guitarrista Pablo Sáinz-Villegas, quien ya ha pasado por escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York.

Este es el segundo partido oficial de la NFL que se realiza en Madrid, después del que se jugó el año pasado. La transmisión en directo comienza a las 15:30 horas por Cuatro y Mediaset Infinity.

La cobertura del evento arranca con Matías Prats Jr en la edición de mediodía de 'ElDesmarque' desde el estadio. Para el partido, la narración es de Iker Sagasti, junto a Paula Páramo y Mariano Sinito. El equipo se completa con Daniel Martidí a pie de campo, Marta Veracruz en la alfombra roja y Kerman de Frutos siguiendo el ambiente de los fans afuera del estadio.

Ya era hora de que le tocara a un colombiano armar la fiesta en un evento así. ¿Creen que Turizo se robe el show?