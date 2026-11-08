Aria Vega y el fenómeno del Costeñita Core: todo sobre la nominada al Latin Grammy

Espectáculos

Aria Vega se ha convertido en el nombre del momento para quienes siguen de cerca el talento colombiano. La artista, que nació en Barranquilla, ha logrado una nominación a mejor nuevo artista en los Latin Grammy, un reconocimiento que llega después de más de diez años de trayectoria en la música. Para ella, esta categoría tiene un peso emocional gigante porque es una oportunidad única: solo se puede quedar nominado y ganar en esta sección una sola vez en la vida.

Vega se encontraba en un spa en Madrid, acompañada por su maquillista, cuando supo de su nominación; este año son 11 los nominados a nuevo artista y su nombre sonó después de varios. En una videollamada desde su ciudad natal, dijo que el sentimiento es indescriptible y que siente que se hace realidad lo que le pedía a Dios en sus oraciones.

Para entender quién es Aria Vega, hay que hablar de su identidad. Ella define su estilo como "Costeñita Core", que no es solo música, sino una energía propia de la costa caribe colombiana. Este concepto se manifiesta en la vibra de cómo se vive y percibe la vida en esa región, fusionando elementos culturales que van desde la comida hasta las siluetas de sus vestuarios. En el plano sonoro, su propuesta es música pop con fuertes influencias afrocaribeñas, folclóricas y el sello optimista de Barranquilla.

El nombre artístico no fue un capricho, sino un legado familiar. Su nombre real es Mariana Padilla, pero fue su abuela materna, quien lleva el apellido Vega, la que le recomendó usarlo basándose en la historia de la familia, ya que tenía un abuelo Vega que era guitarrista. El "Aria" es una derivación de Mariana. Su abuela sigue siendo una pieza clave en su vida, acompañándola en pruebas de vestuario y siendo de las primeras en enterarse de sus logros, aunque la cantante menciona que le cuesta procesar algunos hitos de su carrera debido a que su abuela padece Alzheimer.

La disciplina de Aria no es nueva. Desde niña cantaba en el coro de su colegio y de la iglesia. A los 17 años dio un salto valiente al participar en el reality Latin American Idol Colombia, donde logró posicionarse entre los cuatro mejores. Aunque era menor de edad, hoy siente orgullo por haber tenido el carácter de presentarse al programa a pesar de todo.

En cuanto a su trabajo reciente, Vega ha estado moviéndose por Estados Unidos con presentaciones en Boston, Nueva York y Los Ángeles. También tuvo un momento cumbre al abrir uno de los conciertos de Shakira en el Macondo Park, en Madrid. Macondo, dentro de la literatura colombiana, cobra sentido con su música y su identidad caribe.

Sus canciones ya están sonando fuerte con sencillos como "Compa coleto (uycomo)", "Tototo (+4)", "Cule poco (Sirenabesaricocosteña)" y "Ay mamá (Mi tiburón)". Además, su colaboración con Ryan Castro en "Chévere (premiumremix)", tema que alcanzó el número 1 en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard. Mientras se prepara para viajar a Las Vegas para la entrega de los Latin Grammy el 12 de noviembre, Aria Vega ya está trabajando en lo que será su primer álbum debut.

¿Será que el Costeñita Core se corona con el premio el próximo 12 de noviembre?