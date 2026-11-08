Judith Magallanes y el plan de Las Musas del Vallenato para conquistar Panamá

Espectáculos

Imagínense esto: 17 mujeres en tarima, cuatro voces principales y dos de ellas tocando el violín. Así es la propuesta de Las Musas del Vallenato, según contó Judith Magallanes a Mi Diario. La cantante, que nació en Venezuela y tiene raíces panameñas, estuvo en Panamá hablando sobre el reto de entrarle a este género y los cambios que le están metiendo al vallenato clásico.

Para que tengan una idea, el grupo usa algo que Judith llama polifonía, donde las cantantes llevan la voz principal y se apoyan entre sí con líneas vocales distintas. Además, ella y su compañera Bea Gómez le suman el toque del violín a las canciones. El grupo acaba de realizar una gira por Estados Unidos, donde el público bailó, y ahora invita a conocer su propuesta en Panamá.

El camino para dominar el género

La cosa es que Judith no empezó en el vallenato; ella venía de cantar música bailable, salsa y merengue. Aunque le gustaba el ritmo, no tenía mucha experiencia cantándolo, pero un amigo la animó a presentarse a una audición y ahí fue donde consiguió su lugar en la agrupación.

Pero entrar no era todo. Judith se puso a estudiar fuerte: escuchó a varios intérpretes, analizó la pronunciación, los timbres vocales y aplicó su técnica de músico. Según ella, el vallenato pide un timbre muy particular y un rango vocal amplio. Para explicarlo mejor, comparó el proceso con preparar un viaje: antes de llegar, uno tiene que informarse sobre el lugar, la gente y sus costumbres.

Más que solo letras y notas

Para Judith, aprenderse la letra y pulir la música es solo el principio. Lo más importante es entender qué quería decir el compositor y qué le aportó el acordeonero a la pieza. A veces, la cantante cuenta que se mete totalmente en el personaje de la canción para transmitir el sentimiento, aunque ella nunca haya pasado por esa situación en la vida real.

Esa entrega es la que hace que la gente conecte. Magallanes dice que hay personas que llegan a llorar con una canción, y para ella eso es la prueba del vínculo real que se crea entre la voz y quien escucha. Finalmente, Judith se siente feliz de representar a sus compañeras en Panamá con un grupo íntegramente femenino y lanzó un mensaje a quienes quieran cantar vallenato o salsa: que escuchen lo que está haciendo la nueva generación y le abran espacio a sus propuestas.

¿Se imaginan un vallenato con violines? A nosotros nos suena a que puede quedar una joya.