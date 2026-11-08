Silvestre Dangond puso a retumbar Valencia con un show de otro nivel

Espectáculos

Silvestre Dangond volvió a Valencia para reencontrarse con su gente en un concierto que fue un verdadero incendio. El viernes 6 de noviembre, más de cinco mil personas llenaron el Wynwood Park para la primera de dos funciones que se agotaron por completo, demostrando que el cariño por el colombiano sigue intacto.

La cosa empezó cerca de la medianoche con un despliegue de pantallas LED y efectos especiales que antojaron a todo el mundo antes de que el artista saliera a escena. Silvestre estuvo más de dos horas y media dándolo todo, con una energía que mantuvo al público conectado desde el primer acorde hasta que terminó la fiesta, pasadas las 2:30 de la madrugada.

El repertorio fue un viaje completo por su carrera. No faltaron los clásicos vallenatos de sus inicios como solista ni sus colaboraciones internacionales. El repertorio incluyó himnos como “Las Locuras Mías”, “La Gringa”, “Cásate Conmigo”, “Que No Se Enteren”, “Justicia”, “Niégame 3 Veces” y “Materialista”.

Entre canción y canción, el cantante se puso sentimental y agradeció a la afición valenciana por cantar cada letra y respaldar su sueño desde el primer día. Se notaba que estaba emocionado con la respuesta de la masa que no paró de aclamarlo en toda la noche.

En la parte técnica, el evento estuvo a cargo de JMD Eventos, que se encargó de que el sonido fuera nítido y el flujo de acceso y seguridad funcionara bien. El equipo de prensa, liderado por José Amell, también estuvo pendiente de los medios durante la jornada.

Después de semejante éxito el viernes, Silvestre Dangond tenía previsto volver a subir a la tarima el sábado 7 de noviembre, en lo que sería su segunda función consecutiva con todas las entradas vendidas.

La verdad es que Silvestre sabe cómo manejar un escenario y dejar a la gente pidiendo más. ¿Quién más tiene esa capacidad de hacer que cinco mil personas se sientan en un concierto privado?